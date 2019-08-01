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Факты / Украина / Политика

В Голосе определили важнейшие задачи новой Рады

Представитель партии Голос Ярослав Юрчишин назвал важнейшие реформы, которые должна реализовать новая Верховная Рада.

В Голосе определили важнейшие задачи новой Рады

После начала своей работы Верховная Рада IX созыва должна будет в первую очередь взяться за медицинскую, образовательную, судебную и пенсионную реформы.

Об этом заявил седьмой номер партии Голос Ярослав Юрчишин.

Кроме того, важной задачей для нового парламента в политсиле видят снятие депутатской неприкосновенности.

– Но самое главное в сотрудничестве парламента с президентом – это улучшение условий жизни для развития украинцев внутри страны, – заявил Юрчишин.

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Будущий нардеп подчеркнул, что власть должна активно развивать соцсферу, экономику, работать на упрощение ведения бизнеса и поощрения инвесторов приходить в страну.

Напомним, Факты ICTV публиковали список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.

Источник: 24 канал

Фото: Dreamstime

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