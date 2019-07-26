Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Согласно 100% обработанных электронных протоколов, в новую Верховную Раду смогла пройти партия Святослава Вакарчука Голос.

Результат политсилы в 5,82% после голосования по спискам дает ей право получить в парламенте 17 мандатов. Еще три места получат мажоритарщики от Голоса.

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Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:

Вакарчук Святослав Иванович;

Клименко Юлия Леонидовна;

Рудык Кира Александровна;

Железняк Ярослав Иванович;

Устинова Александра Юрьевна;

Макаров Олег Анатольевич;

Юрчишин Ярослав Романович;

Рахманин Сергей Иванович;

Бобровская Соломия Анатольевна;

Стефанишина Ольга Анатольевна;

Курдыдык Александр Александрович;

Цабаль Владимир Владимирович;

Осадчук Андрей Петрович;

Костенко Роман Васильевич;

Лозинский Роман Михайлович;

Совсун Инна Романовна;

Василенко Леся Владимировна;

Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);

Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);

Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).

Напомним, 24 июля на съезде Святослава Вакарчука избрали главой партии Голос.