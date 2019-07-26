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Факты / Украина / Политика

Фракция Голоса в Верховной Раде (СПИСОК)

Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.

Фракция Голоса в Верховной Раде (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Согласно 100% обработанных электронных протоколов, в новую Верховную Раду смогла пройти партия Святослава Вакарчука Голос.

Результат политсилы в 5,82% после голосования по спискам дает ей право получить в парламенте 17 мандатов. Еще три места получат мажоритарщики от Голоса.

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Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:

  • Вакарчук Святослав Иванович;
  • Клименко Юлия Леонидовна;
  • Рудык Кира Александровна;
  • Железняк Ярослав Иванович;
  • Устинова Александра Юрьевна;
  • Макаров Олег Анатольевич;
  • Юрчишин Ярослав Романович;
  • Рахманин Сергей Иванович;
  • Бобровская Соломия Анатольевна;
  • Стефанишина Ольга Анатольевна;
  • Курдыдык Александр Александрович;
  • Цабаль Владимир Владимирович;
  • Осадчук Андрей Петрович;
  • Костенко Роман Васильевич;
  • Лозинский Роман Михайлович;
  • Совсун Инна Романовна;
  • Василенко Леся Владимировна;
  • Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);
  • Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);
  • Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).

Напомним, 24 июля на съезде Святослава Вакарчука избрали главой партии Голос.

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