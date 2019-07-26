Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.
Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Согласно 100% обработанных электронных протоколов, в новую Верховную Раду смогла пройти партия Святослава Вакарчука Голос.
Результат политсилы в 5,82% после голосования по спискам дает ей право получить в парламенте 17 мандатов. Еще три места получат мажоритарщики от Голоса.
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Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:
- Вакарчук Святослав Иванович;
- Клименко Юлия Леонидовна;
- Рудык Кира Александровна;
- Железняк Ярослав Иванович;
- Устинова Александра Юрьевна;
- Макаров Олег Анатольевич;
- Юрчишин Ярослав Романович;
- Рахманин Сергей Иванович;
- Бобровская Соломия Анатольевна;
- Стефанишина Ольга Анатольевна;
- Курдыдык Александр Александрович;
- Цабаль Владимир Владимирович;
- Осадчук Андрей Петрович;
- Костенко Роман Васильевич;
- Лозинский Роман Михайлович;
- Совсун Инна Романовна;
- Василенко Леся Владимировна;
- Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);
- Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);
- Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).
Напомним, 24 июля на съезде Святослава Вакарчука избрали главой партии Голос.