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Факти / Україна / Політика

У Голосі визначили найважливіші завдання нової Ради

Представник партії Голос Ярослав Юрчишин назвав найважливіші реформи, які повинна реалізувати нова Верховна Рада.

У Голосі визначили найважливіші завдання нової Ради

Після початку своєї роботи Верховна Рада IX скликання повинна першочергово взятися за медичну, освітню, судову і пенсійну реформи.

Про це заявив сьомий номер партії Голос Ярослав Юрчишин.

Крім того, важливим завданням для нового парламенту в політсилі бачать зняття депутатської недоторканності.

– Але найголовніше у співпраці парламенту з президентом – це поліпшення умов життя для розвитку українців всередині країни, – заявив Юрчишин.

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Майбутній нардеп підкреслив, що влада повинна активно розвивати соцсферу, економіку, працювати на спрощення ведення бізнесу та заохочення інвесторів приходити в країну.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список фракції Голосу у Верховній Раді IX скликання.

Джерело: 24 канал

Фото: Dreamstime

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