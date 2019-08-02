Андрей Пышный остался главой правления Ощадбанка еще на пять лет.

Наблюдательный совет Ощадбанка продлил контракт с главой правления банка Андреем Пышным еще на пять лет.

Решение принято по результатам независимой оценки компетенций, которую проводила компания по подбору персонала Педерсен и партнерст.

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Члены наблюдательного совета 25 июня в присутствии представителей НБУ положительно оценили работу Пышного.

По результатам оценки было принято решение о полном соответствии Андрея Пышного утвержденным квалификационным требованиям и подтверждена его профессиональная пригодность. Правление во главе с Андреем Пышным немало сделало для трансформации Ощадбанка. Нам нужно продолжать идти по этому пути, – сказал глава наблюдательного совета Ощадбанка, независимый директор Шевки Аджунер.

К слову, Андрей Пышный возглавляет Ощадбанк с марта 2014 года.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Ощадбанк взыщет с России $1,3 млрд за потерянные в Крыму активы.

Источник: Ощадбанк

Фото: Андрей Пышный