Андрій Пишний залишився головою правління Ощадбанку ще на п’ять років.

Наглядова рада Ощадбанку продовжила контракт з головою правління банку Андрієм Пишним ще на п’ять років.

Рішення ухвалили за результатами незалежної оцінки компетенцій, яку проводила компанія з підбору персоналу Педерсен і партнерс.

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Члени наглядової ради 25 липня у присутності представників НБУ позитивно оцінили роботу Пишного.

За результатами оцінювання було ухвалене рішення про повну відповідність Андрія Пишного затвердженим кваліфікаційним вимогам і підтверджена його професійна придатність. Правління на чолі з Андрієм Пишним чимало зробило для трансформації Ощадбанку. Нам потрібно продовжувати йти цим шляхом, – сказав голова наглядової ради Ощадбанку, незалежний директор Шевки Аджунер.

До слова, Андрій Пишний очолює Ощадбанк з березня 2014 року.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ощадбанк стягне з Росії $1,3 млрд за втрачені в Криму активи.

Джерело: Ощадбанк

Фото: Андрій Пишний