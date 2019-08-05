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Факты / Украина / Политика

На следующих выборах президента украинцы будут голосовать онлайн – Федоров

На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн.

На следующих выборах президента украинцы будут голосовать онлайн – Федоров

Внештатный советник президента Украины анонсировал онлайн голосование на следующих президентских выборах. Это стало возможным после подписания Владимиром Зеленским указа о рассмотрении создания веб-портала госуслуг.

– У нас уже сейчас есть проект TheVote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны, – заявил Михаил Федоров.

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По его словам, на следующих выборах президента украинцы точно будут голосовать онлайн, а возможно, уже и на местных.

– Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы, – сказал он.

Он добавил, что это сложное техническое задание, в котором главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования.

Ранее Факты ICTV писали, что партия Слуга народа хочет использовать технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать политической коррупции.

Источник: Liga.net

Фото: Unsplash

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