На наступних президентських виборах українці голосуватимуть онлайн.
Позаштатний радник президента України анонсував онлайн голосування на наступних президентських виборах. Це стало можливим після підписання Зеленським указу про розгляд створення веб-порталу держпослуг.
– У нас уже зараз є проект TheVote. На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем’єр та інші будуть дізнаватися реальну думку жителів країни, – заявив Михайло Федоров.
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За його словами, на наступних виборах президента українці точно голосуватимуть онлайн, а можливо, вже і на місцевих.
– Точно на наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були й місцеві вибори, – сказав він.
Він додав, що це складне технічне завдання, в якому найголовнішим є забезпечення конфіденційності, цілісності та анонімності голосування.
Раніше Факти ICTV писали, що партія Слуга народу хоче використовувати технології штучного інтелекту, щоб уникнути політичної корупції.
Джерело: Liga.net