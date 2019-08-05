Кабинет министров Украины разработал проект распоряжения, предусматривающий изменение правил выдачи кредитов.
Подготовка проекта распоряжения связана с увеличением количества жалоб от граждан. Он предусматривает ограничение максимального размера штрафных санкций за просроченную кредитную задолженность.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, заявляет, что они решили пойти на встречу гражданам, которые имели претензии к процессу выдачи кредитов.
Что предлагают изменить:
- ограничить максимальный размер штрафных санкций, начисленных на просроченную задолженность;
В договоре должно быть указано, что больше конкретной фиксированной суммы требовать с человека нельзя.
- указывать процентную ставку по займу, ее тип, порядок ее исчисления;
Индекс, применяемый для расчета изменяемой процентной ставки, должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Украины.
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- указывать информацию о последствиях просрочки исполнения обязательств по уплате платежей;
В том числе размер неустойки (штрафа, пени), процентной ставки, других платежей, которые применяются взимаются при неисполнении обязательства по договору займа.
- указывать предельный размер общей суммы компенсации по договору займа в случае невыполнения заемщиком обязательств по договору, выраженный в абсолютной величине в национальной валюте Украины.
Изменения утвердит уже Рада нового созыва.
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Источник: Нацкомфинуслуг