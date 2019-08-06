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Факты / Украина

Нардепы во время работы должны говорить на украинском языке – Разумков

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

Нардепы во время работы должны говорить на украинском языке – Разумков

Народные депутаты во время работы должны говорить исключительно на украинском языке.

Такого мнения придерживается глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

– Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, – сказал Разумков.

Он высказал уверенность в том, что 99% нардепов владеют украинским языком и будут говорить на государственном языке.

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Вместе с тем, Разумков, считает, что в быту народные депутаты вольны общаться так, как им хочется и удобно.

– В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего, – сказал он.

К слову, закон о языке вступил в силу 16 июля 2019. Факты ICTV писали, где нужно общаться на украинском языке и за что можно заплатить штраф.

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