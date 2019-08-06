Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

Народные депутаты во время работы должны говорить исключительно на украинском языке.

Такого мнения придерживается глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

– Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, – сказал Разумков.

Он высказал уверенность в том, что 99% нардепов владеют украинским языком и будут говорить на государственном языке.

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Вместе с тем, Разумков, считает, что в быту народные депутаты вольны общаться так, как им хочется и удобно.

– В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего, – сказал он.

К слову, закон о языке вступил в силу 16 июля 2019. Факты ICTV писали, где нужно общаться на украинском языке и за что можно заплатить штраф.