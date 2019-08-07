В Украине периодически поднимают тему легализации медицинского каннабиса. Возможна ли у нас легализация, как это происходило в других странах и в чем особенность медицинского каннабиса – в материале Фактов ICTV.

Легализация марихуаны в Украине – тема, которая разделяет украинское общество на два лагеря. Одни поддерживают частичное разрешение в медицинских целях, приводя ряд аргументов, а другие категорически против любой легализации, видя в этом исключительно негативные последствия.

Впрочем, важно понимать – легализации по примеру Амстердама у нас не будет. Речь в Украине идет только о медицинском каннабисе, а не легализации с рекреационной целью, то есть для удовольствия. Хотя и такая практика в мире существует.

Факты ICTV разобрались, что предполагает медицинская легализация, кому она сможет помочь, есть ли в этом риски и поддержат ли инициативу украинские чиновники.

Что такое медицинский каннабис?

Растение содержит в себе несколько компонентов. Один из них – тетрагидроканнабинол – психоактивный. Именно он вызывает ощущение “опьянения” во время употребления наркотика. Другой компонент – каннабидиол, который и считают лечебным. Он имеет не психоактивные, а обезболивающие свойства.

Способ применения каннабиноидов не ограничивается курением. Они существуют в маслах, таблетках, мазях и др.

Как это работает в мире?

Легализация марихуаны – довольно распространенная практика в мире. Впрочем, только в двух странах она легализована полностью – Уругвай и Канада. Еще в 30 странах легализация частичная, а в 14 – в медицинских целях.

В Канаде разрешено держать не более 30 граммов марихуаны и даже выращивать ее дома – но не более четырех кустов. Причем на увеличение количества курильщиков легализация не повлияла. Согласно исследованию национальной статистической компании Statistics Canada, около 4,6 млн человек, или 15% канадцев старше 15 лет, употребляли каннабис как минимум один раз за последние три месяца. Это такой же процент, что был и до легализации.

В США каннабис можно приобрести только по рецепту врача в 33 штатах. Впрочем, уже десять из них легализовали рекреационное употребление. Ученые из Государственного университета Монтаны обнаружили интересную тенденцию – хоть общий показатель потребления каннабиса среди молодежи увеличивается, в тех штатах, где он легализован – снижается. По словам ученого Марка Андресона, в легализованных точках продаж продукт часто дороже, еще там запрашивают документы.

В Украине марихуана полностью запрещена. За хранение до 5 граммов предусмотрена административная ответственность, более 5 граммов – уголовная, а это от трех до пяти лет лишения свободы.

Каннабис как лекарство

Поддерживает медицинское применение и и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она апеллирует к доказанным фактам, что каннабис применяют при лечении и снятии симптомов:

болезни Альцгеймера;

рака;

хронических болей;

синдроме раздраженного кишечника;

рассеянного склероза;

эпилепсии у взрослых и детей;

тошноты и рвоты в результате химиотерапии.

Она также отмечает, что медицинский каннабис поможет не менее 2 млн украинцев с тяжелыми болезнями.



– Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными предостережениями, нормальная мировая практика, – отметила Супрун.

Проблемы в Украине

Факты ICTV пообщались с руководителем ОО Украинская ассоциация медицинского каннабиса Геннадием Шабасом. Он объясняет, что одна из основных проблем – на черном рынке можно с легкостью найти каннабис в рекреационных целях, а вот купить качественный медицинский препарат – проблема. Нет возможности изготовить его в Украине, и нет возможности привезти его из-за границы. А легализация, в свою очередь, приведет к уменьшению черного рынка, как это было в других странах.

– Мы хотим, чтобы это контролировало государство – выращивание, изготовление, выписывание врачом. А дальше врач контролирует количество и качество приема этих препаратов, – объясняет свою позицию Шабас.

Более того, отмечает эксперт, это естественный препарат, который широко практикуют иностранные врачи. Они в первую очередь прибегают к лечению природными лекарственными средствами, а уже потом переходят к химическим.

– Если есть возможность при лечении использовать природные препараты – это нужно делать в первую очередь.

Главные стереотипы

Главный аргумент противников легализации медицинского каннабиса – это увеличение количества курильщиков на улицах. Впрочем, Шабас подчеркивает – черный рынок и так активно развивается:

– Это и так сейчас существует. Нет никакой сложности купить каннабис на улицах.

Он отмечает, после легализации в других странах наоборот уменьшалось количество обращений к черному рынку и, как следствие, количество препаратов там.

Очередной стереотип – каннабис вызывает серьезную зависимость. Еще в 2007 году британский научный журнал Lancet опубликовал таблицу оценки ущерба психоактивных веществ. Каннабис там наравне с кофеином, а алкоголь и табак вызывают еще большую зависимость.

Есть ли в Украине политическая воля?

Последний раз вопрос о легализации медицинского каннабиса в Украине подняли в январе 2019 года. Тогда на сайте Верховной Рады зарегистрировали соответствующую петицию.

После того, как она набрала необходимое количество голосов, комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений начал работу над законопроектом №10313.

Его трижды должны были рассмотреть на пленарных заседаниях, впрочем так и оставили этот вопрос своим преемникам.

По словам Геннадия Шабаса – они сейчас занимаются разработкой нового более конкретного закона:

– Тот, который мы подавали – обтекаемый. Нас попросили, чтобы мы написали конкретный закон. Чтобы было прописано, кто может выращивать, сколько стоит лицензия, кто будет производителем, как врачи смогут выписывать рецепты и тому подобное.

Единой позиции у новых парламентариев по этому поводу нет. В Слуге народа отмечали, что они еще не определились. Хотя во время президентской кампании Владимир Зеленский отметил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса в виде капель.

В Голосе тоже считают такую ​​инициативу приемлемой для украинского общества.

– Все, что спасает жизни людей или лечит их, требует поддержки, – во время парламентской кампании отметил лидер политсилы Святослав Вакарчук.

В ЕС и Батькивщине этого вопроса избегают, а вот в Оппозиционный платформе – критикуют.

Экономическая составляющая

Сейчас в Украине не ведут статистику сбуду каннабиса на черном рынке. Однако, если верить отчету ООН, спрос на этот продукт в Украине есть. В 2017 году каннабис принимало 3% населения страны.

Рынок наркотиков в Украине привык к современным тенденциям – их с легкостью можно получить через интернет, а ссылки на Telegram-каналы, несмотря на то, что их регулярно закрашивают, все еще пестрят на стенах домов. Даже через Google можно с легкостью найти магазины, которые предлагают семян растения. Цена – от 50 грн за штуку. Продавцы гарантируют, что семена прорастут.

Впрочем, легализация – это еще и дополнительные средства в бюджет и новые ниши для бизнесменов и инвесторов. Например, голландские кофешопы, которые продают каннабис с рекреационной целью, платят в бюджет страны около $520 млн ежегодно. А США зарабатывает около $1,5-2 млрд только на выращивании медицинского каннабиса.

В Украине тему медицинского каннабиса активно лоббировал мэр Глухова Мишель Терещенко. Он выращивал в Сумской области растения технических сортов (то есть такие, которые не содержат ТГК), производил лен, масла и даже собирался открыть в городе Центр терапии коноплей. В 2018 году его бизнес купила бельгийская компания, которая также видит перспективу в этом бизнесе.

Легализация еще долго будет оставаться яблоком раздора. Хотя каждый аргумент и контраргумент имеет право на существование. Будет ли эффективной легализация, сможем проверить только на практике. А вот появится ли на полках аптек медицинский каннабис – покажет время и политическая воля парламентариев.

Лилия Ященко