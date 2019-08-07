В Україні періодично підіймають тему легалізації медичного канабісу. Чи можлива у нас легалізація, як це відбувалось в інших країнах та в чому особливість медичного канабісу – у матеріалі Фактів ICTV.

Легалізація канабісу в Україні – тема, яка розділяє українське суспільство на два табори. Одні підтримують частковий дозвіл у медичних цілях, наводячи низку аргументів, а інші категорично проти будь-якої легалізації, вбачаючи в цьому лише негативні наслідки.

Втім, важливо розуміти – легалізації за прикладом Амстердама у нас не буде. В Україні йдться лише про медичний канабіс, а не легалізацію з рекреаційною метою, тобто для задоволення. Хоча і такі практики у світі є.

Факти ICTV розібрались, що передбачає медична легалізація, кому вона зможе допомогти, чи є в цьому ризики та чи підтримають ініціативу українські чиновники.

Що таке медичний канабіс?

Рослина містить в собі декілька компонентів. Один з них – тетрагідроканабінол – психоактивний. Саме він викликає відчуття “сп’яніння” під час вживання наркотику. Інший компонент – канабідіол, який і вважають лікувальним. Він має не психоактивні, а обезболювальні властивості.

Спосіб вживання канабіноїдів не обмежується лише курінням. Вони існують у маслах, таблетках, мазях та ін.

Як це працює у світі?

Легалізація канабісу – доволі поширена практика у світі. Втім, лише у двох країнах вона легалізована повністю – Уругвай та Канада. Ще у 30 країнах легалізація часткова, а у 14 – у медичних цілях.

У Канаді дозволено тримати не більше 30 грамів марихуани та навіть вирощувати її вдома – але не більше чотирьох кущів. Причому на збільшення кількості курців легалізація не вплинула. Згідно з дослідженням національної статистичної компанії Statistics Canada, близько 4,6 млн осіб, або 15% канадців старше 15 років, вживали канабіс як мінімум один раз за останні три місяці. Це той же відсоток, що був і до легалізації.

У США канабіс можна придбати лише за рецептом лікаря у 33 штатах. Втім, вже десять з них легалізували рекреаційне вживання. Вчені з Державного університету Монтани виявили цікаву тенденцію – хоч загальний показник споживання канабісу серед молоді збільшується, у тих штатах, де він легалізований – знижується. За словами вченого Марка Андресона, в легалізованих точках продажу продукт часто дорожчий, там також запитують документи.

В Україні канабіс повністю заборонений. За зберігання до 5 грамів передбачена адміністративна відповідальність, більше 5 грамів – вже кримінальна, а це від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Канабіс як ліки

Підтримує медичне вживання і в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона апелює до доведених фактів, що канабіс застосовують під час лікування та зняття симптомів:

хвороби Альцгеймера;

раку;

хронічних болях;

синдрому подразненого кишківника;

розсіяного склерозу;

епілепсії в дорослих і дітей;

під час нудоти і блювання внаслідок хіміотерапії.

Вона також наголошує, що медичний канабіс допоможе щонайменше 2 млн українців з тяжкими хворобами.



– Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття за низки тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно з певними застереженнями, нормальна світова практика, – зазначила Супрун.

Проблеми в Україні

Факти ICTV поспілкувались з керівником ГО Українська асоціація медичного канабісу Геннадієм Шабасом. Він пояснює, що одна з основних проблем – на чорному ринку можна з легкістю дістати канабіс у рекреаційних цілях, а от купити якісний медичний препарат – проблема. Немає можливості виготовити його в Україні чи привезти його з-за кордону. А легалізація призведе до зменшення чорного ринку, як це було в інших державах.

– Ми хочемо, щоб це контролювала держава – вирощування, виготовлення,виписування лікарем. А далі лікар контролює кількість і якість прийому цих препаратів, – пояснює свою позицію Шабас.

Більше того, наголошує експерт, це природний препарат, який широко практикують іноземні лікарі. Вони першочергово вдаються до лікування природними лікарськими засобами, а вже потім переходять до хімічних.

– Якщо є можливість під час лікування використовувати природні препарати – то це потрібно робити першочергово.

Головні стереотипи

Головний аргумент противників легалізації медичного канабісу – це збільшення кількості курців наркотику на вулицях. Втім, Шабас наголошує – чорний ринок і так активно розвивається:

– Це і так зараз існує. Немає ніякої складності купити канабіс на вулицях.

Він наголошує, після легалізації в інших країнах навпаки зменшувалась кількість звернень до чорного ринку і, як наслідок, кількість препаратів там.

Черговий стереотип – канабіс викликає серйозну залежність. Ще у 2007 році британський науковий журнал Lancet опублікував таблицю оцінки шкоди психоактивних речовин. Канабіс там на рівні з кофеїном, а алкоголь і тютюн викликають ще більшу залежність.

Чи є в Україні політична воля?

Востаннє питання про легалізацію медичного канабісу в Україні підняли у січні 2019 року. Тоді на сайті Верховної Ради зареєстрували відповідну петицію. Після того, як вона набрала необхідну кількість голосів, комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин почав роботу над законопроектом №10313.

Його тричі мали розглянути на пленарних засіданнях, втім так і залишили це питання своїм наступникам.

За словами Геннадія Шабаса – вони зараз займаються розробкою нового більш конкретного закону:

– Той, який ми подавали – обтічний. Нас попросили, щоб ми написали конкретніший закон. Щоб було прописано, хто може вирощувати, скільки коштує ліцензія, хто буде виробником, як лікарі зможуть виписувати рецепти тощо.

Єдиної позиції у нових парламентарів з цього приводу немає. У Слузі народу наголошували, що вони ще не визначились. Хоча під час президентської кампанії Володимир Зеленський зазначив, що підтримує легалізацію медичного канабісу у вигляді крапель.

У Голосі теж вважають таку ініціативу прийнятною для українського суспільства.

– Все, що рятує життя людей або лікує їх, вимагає підтримки, – під час парламентської кампанії зазначив лідер політсили Святослав Вакарчук.

У ЄС та Батьківщині цього питання уникають, а от в Опозиційний платформі – критикують.

Економічна складова

Наразі в Україні не ведуть статистику збуду канабісу на чорному ринку. Однак, якщо вірити звіту ООН, попит на цей продукт в Україні є. У 2017 році канабіс вживало 3% населення країни.

Ринок наркотиків в Україні призвичаївся до сучасних тенденцій – їх з легкістю можна дістати через інтернет, а посилання на Telegram-канали, незважаючи на те, що їх регулярно замальовують, все ще рясніють на стінах будинків. Навіть через Google можна з легкістю знайти магазини, які пропонують насіння рослини. Ціна – від 50 грн за штуку. Продавці гарантують, що насіння проросте.

Втім, легалізація – це ще й додаткові кошти в бюджет та нові ніші для бізнесменів та інвесторів. Для прикладу, голандські кофешопи, які продають канабіс з рекреаційною метою, сплачують до бюджету країни близько $520 млн щорічно. А США заробляє близько $1,5-2 млрд лише на вирощувані медичного канабісу.

В Україні тему медичного канабісу активно лобіював мер Глухова Мішель Терещенко. Він вирощував у Сумській області рослини технічних сортів (тобто такі, які не містять ТГК), виробляв льон, олію та навіть збирався відкрити у місті Центр терапії коноплями. У 2018 році його бізнес купила бельгійська компанія, яка також бачить перспективу в цьому бізнесі.

Легалізація ще довго залишатиметься яблуком розбрату. Хоча кожен аргумент та контраргумент має право на існування. Чи буде ефективною легалізація, зможемо перевірити тільки на практиці. А от чи з’явиться на полицях аптек медичний канабіс – покаже час і політична воля парламентарів.

Лілія Ященко