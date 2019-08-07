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Факти / Україна

На НАЗК чекають кардинальні зміни – Рябошапка

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що НАЗК не може працювати ефективно, тому потрібно впроваджувати в його роботу кардинальні зміни.

Руслан Рябошапка

На думку Руслана Рябошапки, для ефективної роботи НАЗК потрібно змінювати керівництво та посилювати апарат через великі кадрові втрати.

Він зазначає, що новий керівник повинен зміцнити кадровий потенціал і визначити та зміцнити правильні пріоритети роботи органу.

Орган не повинен ганятися, умовно кажучи, чи переслідувати вчителів, лікарів, керівників сільських рад, а займатися топ-корупцією, топ-чиновниками і топ-політиками, – говорить заступник глави Офісу президента.

Читайте: Потрібно перемогти за п’ять років – Рябошапка про корупцію в Україні

Руслан Рябошапка також зазначає, що для реформування НАЗК спершу потрібно визначити пріоритети та шляхи реалізації кожної з функцій.

Якщо це антикорупційна політика, то мають бути поставлені чіткі завдання, яким чином здійснюється моніторинг, з ким, насамперед, має бути контакт, щоб з’ясовувати проблему і напрацьовувати рішення, – каже Руслан Рябошапка.

Раніше Руслан Рябошапка оцінив свої шанси стати генпрокурором.

Джерело: 24 канал

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