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Факты / Украина / Политика

Слуга народа не ведет переговоры о создании коалиции – Разумков

Сейчас партия Слуга народа не ведет переговоры о создании коалиции.

Слуга народа не ведет переговоры о создании коалиции – Разумков

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде девятого созыва можно создать однопартийное большинство, поэтому переговоры о создании коалиции не ведут.

Он добавил, что у партии Слуга народа будет 254 депутата в парламенте.

Разумков пообещал, что переговоры о создании коалиции будут публичными, если их решат начать.

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По словам председателя Слуги народа, диалог с другими политическими силами возможен, если они разделяют базовые ценности его партии.

Также политик надеется, что во время принятия важных законопроектов и конституционных изменений найдут единомышленников.

– Если посмотреть на политические силы, представленные в парламенте, и депутатов, которые прошли самовыдвиженцами, но поддерживали предложения, которые коррелируются с позицией Слуги народа и президента, то, надеюсь, нам хватит голосов, чтобы проголосовать такие изменения, – подытожил Разумков.

Он также рассказал, что не собирается голосовать за кандидатуры Петра Порошенко и Виктора Медведчука на должности первого заместителя спикера парламента.

– Я буду исходить из того, какие кандидатуры будут предложены оппозиционными политическими силами… Если вы говорите о Медведчуке, то я лично голосовать за эту кандидатуру не буду… Петр Порошенко? Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду, – сказал глава Слуги народа.

К слову, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что все места в министерствах займет коалиция.

Источник: ВВС Украина

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