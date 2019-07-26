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Факты / Украина / Политика

Не только позитив: посол ЕС о монокоалиции в Верховной Раде

То, что партия Слуга народа получает монобольшинство в Верховной Раде, несет не только позитив, но и определенные риски.

Верховна Рада

Посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли считает, что создание монокоалиции несет определенные риски, однако надеется, что она поможет ускорить реформы.

По его словам, теперь проекты законов, которые предлагает Кабинет министров, не будут “застревать” в парламенте.

– Я понимаю, что однопартийное большинство несет не только позитив, а также означает риски, но мы надеемся, что новое руководство государства – мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива, – сказал Мингарелли.

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Он добавил, что создание монобольшинства партией Слуга народа отражает волю украинских граждан, ведь выборы были честными и демократическими.

Кроме того, Мингарелли напомнил, что за последние годы в Украине произошло много позитивных изменений в политической, экономической и социальной сферах.

К слову, Центральная избирательная комиссия завершила подсчет голосов на парламентских выборах в Украине.

Источник: Укрправда

Фото: Getty Images

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