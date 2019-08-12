Якщо реформу децентралізації вдасться завершити швидше, то затягувати до строкових місцевих виборів немає сенсу.

Глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко підтримує слова глави Офісу президента Андрія Богдана про необхідність завершення реформи децентралізації.

Я дуже підтримую Андрія Йосиповича в тій позиції, і це також позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до виборів, можливо, немає сенсу, – сказав Олександр Корнієнко.

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Олександр Корнієнко також зазначив, що розглядається кілька моделей, як можна завершити реформу децентралізації. Одна з них передбачає запровадження префектур і зміни до Конституції.

Ми зараз дискутуємо, на якому рівні повинні бути ці префекти, скільки їх має бути і які повноваження в них повинні бути. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми говоримо про обласний рівень, – зауважив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розглядали можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Фото: Олександр Корнієнко