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Факти / Україна / Політика

Дострокові місцеві вибори можливі після завершення децентралізації – Корнієнко

Якщо реформу децентралізації вдасться завершити швидше, то затягувати до строкових місцевих виборів немає сенсу.

Дострокові місцеві вибори можливі після завершення децентралізації – Корнієнко

Глава виборчого штабу партії Слуга народу Олександр Корнієнко підтримує слова глави Офісу президента Андрія Богдана про необхідність завершення реформи децентралізації.

Я дуже підтримую Андрія Йосиповича в тій позиції, і це також позиція нашої групи в комітеті з питань державного будівництва, що потрібно завершити реформу децентралізації, а потім проводити місцеві вибори. Якщо нам вдасться завершити реформу децентралізації трохи швидше, відповідно, з завершеною реформою тягнути до виборів, можливо, немає сенсу, – сказав Олександр Корнієнко.

Читайте: Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами

Олександр Корнієнко також зазначив, що розглядається кілька моделей, як можна завершити реформу децентралізації. Одна з них передбачає запровадження префектур і зміни до Конституції.

Ми зараз дискутуємо, на якому рівні повинні бути ці префекти, скільки їх має бути і які повноваження в них повинні бути. Можливо, їх потрібно наділити ще так званими стратегічними повноваженнями, щоб вони фактично продовжували лінію президента, наприклад, могли впливати на стратегію соціально-економічного розвитку регіону, якщо ми говоримо про обласний рівень, – зауважив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розглядали можливість проведення дострокових місцевих виборів.

Фото: Олександр Корнієнко 

Джерело: РБК-Україна

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