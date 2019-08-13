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Факты / Украина

Оккупанты десять раз нарушили перемирие на Донбассе – ранен военный

За прошедшие сутки пророссийские боевики совершили десять обстрелов позиций украинских военных в зоне ООС.

Оккупанты десять раз нарушили перемирие на Донбассе – ранен военный

12 августа враг совершил десять обстрелов украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В результате вооруженных провокаций оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Боевики осуществляли обстрелы неподалеку Павлополя, Широкино, Пищевика, Новотроицкого, Песков, Талаковки, Гнутово, Майорска и Зайцево.

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С начала суток оккупанты трижды обстреляли позиции ООС вблизи Водяного, Талаковки и Гнутово.

К слову, на оккупированных территориях Донецкой области боевики вербовали и готовили детей к войне.

Источник: Штаб ООС

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