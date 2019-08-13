PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Окупанти десять разів порушили перемир’я на Донбасі – поранено військового

Протягом минулої доби проросійські бойовики здійснили десять обстрілів позицій українських військових у зоні ООС.

Окупанти десять разів порушили перемир’я на Донбасі – поранено військового

12 серпня ворог здійснив десять обстрілів українських позицій з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Внаслідок збройних провокацій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Бойовики здійснювали обстріли неподалік Павлополя, Широкиного, Пищевика, Новотроїцького, Пісків, Талаківки, Гнутового, Майорська та Зайцевого.

Читайте: З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ

З початку доби окупанти тричі обстріляли позиції ООС поблизу Водяного, Талаківки і Гнутового.

До слова, на окупованих територіях Донецької області бойовики вербували і готували дітей до війни.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Готували до війни на Донбасі: прибічники “ДНР” вербували дітей на Донеччині
З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ
На Донбасі бойовики вісім разів порушили перемир’я, є поранений
Бойовики вдарили із заборонених мінометів: загинув боєць Нацгвардії Роман Романенко
Війна на Донбасі: бойовики порушили режим тиші, загинув боєць НГУ
Домовлятися з ворогом марно: біля Світлодарська не вщухають обстріли
Україна повинна продовжувати переговори для завершення війни на Донбасі – Тейлор
Влучити в ціль з відстані 800 метрів: нічні тренування ЗСУ на Донбасі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка