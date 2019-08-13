Протягом минулої доби проросійські бойовики здійснили десять обстрілів позицій українських військових у зоні ООС.

12 серпня ворог здійснив десять обстрілів українських позицій з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Внаслідок збройних провокацій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Бойовики здійснювали обстріли неподалік Павлополя, Широкиного, Пищевика, Новотроїцького, Пісків, Талаківки, Гнутового, Майорська та Зайцевого.

Читайте: З захистом від ядерного удару: на Донбасі виявили нову техніку РФ

З початку доби окупанти тричі обстріляли позиції ООС поблизу Водяного, Талаківки і Гнутового.

До слова, на окупованих територіях Донецької області бойовики вербували і готували дітей до війни.