У Рівненській області зареєстрований черговий випадок водно-нітратної метгемоглобінемії.

В Гощанському районі Рівненської області зафіксовано водно-нітратну метгемоглобінемію.

11 серпня двомісячну дитину направили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Отруєння немовляти сталося внаслідок використання води з колодязя для приготування дитячого харчування. Вміст нітратів у воді перевищував норму в 12 разів – 608 мг/л (норма – 50 мг/л).

Нітрати добре всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, швидко потрапляють у кров і розносяться по всьому організму. Саме тому при надходженні в організм людини нітратів у дозах, які перевищують допустимі, виникає клінічна картина гострого або хронічного нітратного отруєння.

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Вода, забруднена ними, надзвичайно небезпечна для дитячого організму, а особливо для немовлят у перші місяці життя. Якщо дитині віком до 3 місяців розвести дитячу суміш водою, яка містить 80—100 мг/л нітратів, у неї може виникнути гостре отруєння.

Нагадаємо, у квітні в Харківській області однорічна дитина отруїлася водою з колодязя.

Джерело: Рівненський обласний лабораторний центр