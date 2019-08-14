PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Рівненщині двомісячна дитина отруїлася водою з нітратами

У Рівненській області зареєстрований черговий випадок водно-нітратної метгемоглобінемії.

На Рівненщині двомісячна дитина отруїлася водою з нітратами

В Гощанському районі Рівненської області зафіксовано водно-нітратну метгемоглобінемію.

11 серпня двомісячну дитину направили в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Отруєння немовляти сталося внаслідок використання води з колодязя для приготування дитячого харчування. Вміст нітратів у воді перевищував норму в 12 разів – 608 мг/л (норма – 50 мг/л).

Нітрати добре всмоктуються в шлунково-кишковому тракті, швидко потрапляють у кров і розносяться по всьому організму. Саме тому при надходженні в організм людини нітратів у дозах, які перевищують допустимі, виникає клінічна картина гострого або хронічного нітратного отруєння.

Читайте: Нітрати не загроза! Чому буває зле після вживання кавуна

Вода, забруднена ними, надзвичайно небезпечна для дитячого організму, а особливо для немовлят у перші місяці життя. Якщо дитині віком до 3 місяців розвести дитячу суміш водою, яка містить 80—100 мг/л нітратів, у неї може виникнути гостре отруєння.

Нагадаємо, у квітні в Харківській області однорічна дитина отруїлася водою з колодязя.

Джерело: Рівненський обласний лабораторний центр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні можуть перейти на погодинну подачу води – дата
Зеленіють та переповнені брудом. Стан водойм в Україні, наслідки та як боротись
У Кирилівці бази відпочинку залишилися без води
Навіть речі не перуть! Чому криниці Прикарпаття міліють і коли буде водогін
Відключення води у Києві: коли і де (СПИСОК ВУЛИЦЬ)
Безпека на воді: як не стати жертвою та основні правила порятунку
Воду Малиш виробляють за всіма особливостями дитячого харчування
Пересуваються на човнах і вивозять майно: на Прикарпатті затопило села
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка