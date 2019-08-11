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Факты / Украина / Политика

Когда Рада соберется на первое заседание – дата

Первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.

Верховна Рада

Глава подготовительной депутатской группы по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание парламента состоится 29 августа.

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Такое решение по предложению партии Слуга народа на заседании 9 августа приняла подготовительная депутатская группа.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан высказывал сомнения, что первое заседание парламента состоится до 1 сентября – в связи с судебными процессами.

А представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил 6 августа, что первое заседание Верховной Рады IX созыва должно состояться 3 сентября.

Кстати, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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