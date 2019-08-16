PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Недоторканних депутатів у новій Раді не буде – Разумков

Дмитро Разумков заявив, що його політсила має намір стежити за дисципліною своєї фракції в новообраній Верховній Раді.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков заявив, що політична партія Слуга народу має намір стежити за дисципліною своєї фракції.

– Дисциплінарні заходи — це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють — чому з депутатом має бути по-іншому?

Висувала їх саме партія Слуга народу, і ми несемо за них відповідальність, у тому числі репутаційну, – наголосив голова партії.

Він закликав оцінювати майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.

– Можу обіцяти, що ми зробимо так, що в парламенті не буде недоторканних, — заявив Разумков.

Читайте: Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Слуга народу має намір скористатися монобільшістю в Раді, щоб в перші тижні її роботи прийняти пакет дисциплінарних законопроектів, у тому числі і закон про зняття депутатської недоторканності.

Разумков назвав скасування депутатського імунітету ще одним способом обірвати корупційні ланцюжки в парламенті.

До слова, перше засідання Верховної Ради IX скликання проведуть 29 серпня.

Джерело: Новое время

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У новій Раді хочуть створити 23 комітети (СПИСОК)
На перше засідання Ради запросять ПАРЄ та ще 8 міжпарламентських організацій
Розподіл комітетів Ради: що пропонують партії
Найспірніше питання: в Раді дискусія щодо розміщення нардепів
Партії повинні визначитися щодо кандидатів у комітети Ради до 19 серпня
Скажіть в якому пункті: Рабінович посперечався з Разумковим і Геращенко через мову
Слуга народу не отримувала пропозицій про створення коаліції – Разумков
11 партій отримають держфінансування (СПИСОК)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка