Дмитро Разумков заявив, що його політсила має намір стежити за дисципліною своєї фракції в новообраній Верховній Раді.
Дмитро Разумков заявив, що політична партія Слуга народу має намір стежити за дисципліною своєї фракції.
– Дисциплінарні заходи — це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють — чому з депутатом має бути по-іншому?
Висувала їх саме партія Слуга народу, і ми несемо за них відповідальність, у тому числі репутаційну, – наголосив голова партії.
Він закликав оцінювати майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.
– Можу обіцяти, що ми зробимо так, що в парламенті не буде недоторканних, — заявив Разумков.
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Слуга народу має намір скористатися монобільшістю в Раді, щоб в перші тижні її роботи прийняти пакет дисциплінарних законопроектів, у тому числі і закон про зняття депутатської недоторканності.
Разумков назвав скасування депутатського імунітету ще одним способом обірвати корупційні ланцюжки в парламенті.
До слова, перше засідання Верховної Ради IX скликання проведуть 29 серпня.