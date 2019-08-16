Дмитро Разумков заявив, що політична партія Слуга народу має намір стежити за дисципліною своєї фракції.

– Дисциплінарні заходи — це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють — чому з депутатом має бути по-іншому?

Висувала їх саме партія Слуга народу, і ми несемо за них відповідальність, у тому числі репутаційну, – наголосив голова партії.