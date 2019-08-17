До пожара гостиница Токио Стар не отличалась комфортными условиями для пребывания.

Номера гостиницы Токио Стар были размером всего 4,8 м². В таком небольшом пространстве тяжело поместиться даже одному человеку.

Тем не менее, в него смогли вместить туалет, ванную и кровать.

Однако даже такую маленькую площадь не держали в чистоте. В одном из номеров Токио Стара нашли матрас с засохшим пятном крови, а на стене – прилипший презерватив.











Номер 4,8 м² с кровью и прилипшим презервативом. Каким был Токио Стар до пожара / 3 фотографии

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Кроме того, в душе была плесень, на занавеске – грибок, а полотенце выдали с дыркой. В номерах также отсутствовали окна.

К слову, в Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в гостинице Токио Стар.

Фото: Новий Канал

Видео: Новий Канал