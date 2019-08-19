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Факты / Украина

Пожар в Токио Стар: полиция задержала еще троих людей – СМИ

После пожара в одесской гостинице Токио Стар правоохранители начали проводить проверки на объектах, принадлежащих Вадиму Черному.

Пожар в Токио Стар: полиция задержала еще троих людей – СМИ

Во время обысков, которые проводит полиция после пожара в Токио Стар в Одессе, задержали трех человек.

По информации СМИ, правоохранители проверяют объекты, принадлежащие владельцу Токио Стар Вадиму Черному, в частности отель Звезда.

– Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В Звезде обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая Звездой Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом, – говорится в сообщении.

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Работники Токио Стар рассказывают, что пожар начался в прачечной и распространился до верхнего этажа.

Среди возможных причин возникновения пожара называют некачественный ремонт, замыкание и непреднамеренный поджог.

К слову, владельца отеля Токио Стар Вадима Черного задержали правоохранители.

Источник: Думская

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