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Факты / Происшествия

Пожар в Токио Стар: эксперты опознали часть тел погибших

После пожара в одесской гостинице Токио Стар завершено вскрытие тел девяти погибших, часть из них уже опознали.

Пожежа в Токіо Стар

Заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский сообщил о завершении вскрытия тел погибших при пожаре в отеле Токио Стар.

По его словам, удалось установить личности части погибших.

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– Все необходимые образцы изъяты и в дальнейшем будут исследоваться в лабораториях, – добавил эксперт.

Факты ICTV собрали самую важную информацию о пожаре в Токио Стар в одном материале.

ИсточникБорис Яворський

Фото: Нацполиция

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