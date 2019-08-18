После пожара в одесской гостинице Токио Стар завершено вскрытие тел девяти погибших, часть из них уже опознали.

Заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский сообщил о завершении вскрытия тел погибших при пожаре в отеле Токио Стар.

По его словам, удалось установить личности части погибших.

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– Все необходимые образцы изъяты и в дальнейшем будут исследоваться в лабораториях, – добавил эксперт.

Факты ICTV собрали самую важную информацию о пожаре в Токио Стар в одном материале.

Источник: Борис Яворський