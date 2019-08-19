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Факти / Україна

Пожежа у Токіо Стар: поліція затримала ще трьох осіб – ЗМІ

Після пожежі в одеському готелі Токіо Стар правоохоронці почали проводити перевірки на об’єктах, які належать Видиму Чорному.

Пожежа у Токіо Стар: поліція затримала ще трьох осіб – ЗМІ

Під час обшуків, які проводить поліція після пожежі Токіо Стар в Одесі, затримали трьох осіб.

За інформацією ЗМІ, правоохоронці перевіряють об’єкти, що належать власнику Токіо Стар Вадиму Чорному, зокрема готель Зірка.

– Також обшукали апартаменти, що належать Вадиму. У Зірці обшуки, наскільки мені відомо, ще йдуть. Затримано керівника Зірки Валентину Іванівну і двох техніків, які займалися проводкою і дрібним ремонтом, – йдеться у повідомленні.

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Працівники Токіо Стар розповідають, що пожежа почалася у пральні і поширилася до верхнього поверху.

Серед можливих причин виникнення пожежі називають неякісний ремонт, замикання і ненавмисний підпал.

До слова, власника готелю Токіо Стар Вадима Чорного затримали правоохоронці.

Джерело: Думская

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