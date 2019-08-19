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Факты / Украина

Выступление украинского летчика на Су-27 на авиашоу в Польше признали лучшим

Украинский летчик Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27 на авиашоу в польской Гдыне показал высший пилотаж.

Выступление украинской летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27

В польском городе Гдыня состоялось международное авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019.

Зрителей приятно поразило 15-минутное выступление украинского летчика Юрия Булавки, который продемонстрировал фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя Су-27. Выступление украинца признано высшим пилотажем.

Читайте: Самолеты ВСУ показали высший пилотаж на авиашоу в Польше

Это уже вторая подряд победа Булавки – в международном авиапоказе Royal International Air Tattoo, который проходил в июле в британском Фейфорде на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Юрий Булавка – подполковник 831-й бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде.

Ранее украинский Су-27 показал высший пилотаж на авиашоу в Дании.

Источник: Повітряне командування “Центр”

ФотоПовітряне командування “Центр”

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