Украинский летчик Юрий Булавка на боевом истребителе Су-27 на авиашоу в польской Гдыне показал высший пилотаж.

В польском городе Гдыня состоялось международное авиашоу Gdynia Aerobaltik 2019.

Зрителей приятно поразило 15-минутное выступление украинского летчика Юрия Булавки, который продемонстрировал фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя Су-27. Выступление украинца признано высшим пилотажем.

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Это уже вторая подряд победа Булавки – в международном авиапоказе Royal International Air Tattoo, который проходил в июле в британском Фейфорде на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Юрий Булавка – подполковник 831-й бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде.

Ранее украинский Су-27 показал высший пилотаж на авиашоу в Дании.

Источник: Повітряне командування “Центр”

Фото: Повітряне командування “Центр”