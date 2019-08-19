PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Виступ українського льотчика на Су-27 на авіашоу у Польщі визнали найкращим

Український льотчик Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27 на авіашоу у польській Гдині показав найвищий пілотаж.

Выступление украинской летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27

У польському місті Гдиня відбулося міжнародне авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019.

Глядачів приємно вразив 15-хвилинний виступ українського льотчика Юрія Булавки, який продемонстрував фігури вищого пілотажу та маневреність бойового винищувача Су-27. Виступ українця визнано найвищим пілотажем.

Читайте: Літаки ЗСУ показали найвищий пілотаж на авіашоу в Польщі

Це вже друга поспіль перемога Булавки – у міжнародному авіапоказі Royal International Air Tattoo, який проходив у липні в британському Фейфорді на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

Юрій Булавка – підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, яка базується у Миргороді.

Раніше український Су-27 показав найвищий пілотаж на авіашоу в Данії.

ИсточникПовітряне командування “Центр”

ФотоПовітряне командування “Центр”

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна у топ-5 за рівнем росту ринку фрілансерів – Forbes
Іноземні компанії хочуть зберігати газ в Україні – чому та скільки заробимо
В інтернаті жили, як тварини. Родина зі США переїхала в Україну і всиновила хворих дітей
Квартира вигорає за 8 хвилин. Чи безпечні багатоповерхівки та штрафи за порушення
Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Розумне освітлення та перевірка повітря. У Києві з’явилась надсучасна вулиця
Як сплачувати аліменти в іноземній валюті
Найдешевші авіаквитки – українці створили Telegram-бот для моніторингу
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка