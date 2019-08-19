Український льотчик Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27 на авіашоу у польській Гдині показав найвищий пілотаж.

У польському місті Гдиня відбулося міжнародне авіашоу Gdynia Aerobaltik 2019.

Глядачів приємно вразив 15-хвилинний виступ українського льотчика Юрія Булавки, який продемонстрував фігури вищого пілотажу та маневреність бойового винищувача Су-27. Виступ українця визнано найвищим пілотажем.

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Це вже друга поспіль перемога Булавки – у міжнародному авіапоказі Royal International Air Tattoo, який проходив у липні в британському Фейфорді на бойовому літаку-винищувачі Су-27 він показав найкращий сольний пілотаж.

Юрій Булавка – підполковник 831-ї бригади тактичної авіації, яка базується у Миргороді.

Раніше український Су-27 показав найвищий пілотаж на авіашоу в Данії.

Источник: Повітряне командування “Центр”

Фото: Повітряне командування “Центр”