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Факты / Украина / Политика

70/30: правительство изменило систему предоставления жилья переселенцам

Правительством Украины внесены изменения, которые позволят финансировать мероприятия по предоставлению временного жилья для ВПЛ и обустройства центров предоставления административных услуг в соотношении: 70/30.

70/30: правительство изменило систему предоставления жилья переселенцам

Правительство Украины внесло изменения, которые позволят финансировать предоставление временного жилья для ВПЛ и обустраивать центры предоставления административных услуг в соотношении: 70% – из государственного бюджета, 30% – из местного бюджета.

– До этого бюджетная программа с такого софинансирования действовала в соотношении 50/50, то есть размер софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета уменьшился с 50 до 30%, — говорится в сообщении.

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Благодаря этому большее количество общин будет привлечена к программе, что в свою очередь поможет обеспечить внутренне перемещенных лиц жильем для временного проживания.

Напомним, представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и партнеры проекта Герои наших сердец подвели первые итоги проекта и представили его ключевые достижения.

Источник: Кабмин

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