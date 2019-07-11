9 июля представители Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и партнеры проекта Герои наших сердец подвели первые итоги проекта и представили его ключевые достижения.

9 июля были подведены итоги проекта Герои наших сердец. В мероприятии приняли участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, и.о. главы представительства в Украине Международной организации по миграции (МОМ) доктор Лоре Иковац-Слапаку, проректор по учебно-воспитательной работе Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей, курсант академии Владислав Терлецкий из Луганска, начальник управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Калупаха и консультант проекта, кандидат социологических наук Богдан Горобчук.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш очертил две проблемы, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, а также общины, к которым они интегрируются: экономическая (жилье, работа, компенсация), до сих пор требует постоянного внимания и решения, а параллельно существует проблема восприятия и негативных стереотипов, которые внешне навязываются обществу, что также мешает развитию общин.

– Мы работаем с разными категориями людей, в том числе с политиками, разрушаем стереотипы и предвзятое отношение к переселенцам. Для этого мы реализовали целый ряд проектов, направленных на интеграцию ВПО в общество. Кампания Герои наших сердец призвана преодолевать стереотипы в обществе относительно внутренних переселенцев, помочь понять, что эти люди продемонстрировали как в сложной ситуации, в сложных условиях ежедневно преодолевать трудности, становиться успешными после потери жилья, работы, всех связей, и порой даже потери близких, и еще и помогать другим. И такие истории вдохновляют не только внутренне перемещенных лиц, но и остальное общество, – рассказал Вадим Черныш.

В то же время он отметил чрезвычайную консолидации украинского общества, которое помогает переселенцам успешно интегрироваться в общества:

– Украинцы демонстрируют сочувствие и готовность помогать людям, которые оказались в беде в результате вооруженной агрессии РФ. Переселенцы чувствуют себя интегрированными в новом обществе и в безопасности. Как показывают исследования в среднем 86% переселенцев полностью или частично интегрированы в принимающие общества.

Лоре Иковац-Слапаку в свою очередь акцентировала внимание на том, что на июнь 2019 года Министерством социальной политики Украины зарегистрировано 1,3 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что примерно на 200 тысяч меньше по сравнению с прошлыми годами.

– Очень важно по статистике и цифрами видеть реальных людей и их истории. Каждый человек, которому пришлось покинуть свой дом, оставил позади все. Эти люди потеряли свои дома, работу, а в некоторых случаях – друзей и родственников. Каждый из этих людей является героем или героиней, шаг за шагом адаптируясь к новой жизни и приобщаясь к развитию своих новых общин, – отметила она.

Кроме того, Лоре Иковац-Слапаку подчеркнула, что данные, которые получает МОМ благодаря исследованиям Национальной Мониторинговой системы, показывают, что ВПЛ развивают отношения с местными жителями. Вместе с тем, намерения найти работу за рубежом среди ВПЛ находится на очень низком уровне, а большинство занятых переселенцев имеют стабильную работу, что позволяет им участвовать в развитии рынка труда.

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Ирина Калупаха, руководитель управления ВПО и гуманитарного сотрудничества МТОТ, рассказала о позитивных сдвигах в решении насущных проблем внутренних переселенцев. В частности, она очертила реализованные возможности получения жилья благодаря государственной субвенции и средствам, выделенным из городских бюджетов, а также отметила, что, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году почти вдвое меньше участников исследования назвали проблемой оплату коммунальных услуг.

Консультант проекта Герои наших сердец Богдан Горобчук отметил, что этот проект является комплексным, ведь сочетает как новые медиа и механику флешмобов, так и тесное сотрудничество со СМИ, а также внешнюю рекламу и показы в кинотеатрах.

– Благодаря такому сочетанию инструментов не только удалось получить охват более 15 млн контактов с контентом проекта, но и поддерживать высокий уровень активности участников флешмоба Я знаю героя. Благодаря специальной форме на специально созданном сайте проекта пользователи могли рассказывать истории о людях, которых они знают лично, или же слышали от кого их историю. Ежедневно появляется несколько таких сообщений о новых героях наших сердец, и на сегодня их более 120, – сообщил Богдан Горобчук.

Присутствовали на пресс-мероприятии и герои одного из 9 ключевых видеороликов проекта: проректор по учебно-воспитательной работе Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей и курсант Владислав Терлецкий из Луганска. Владислав рассказал свою историю о том, как он вместе с семьей был вынужден переехать в Николаев в разгаре боевых действий в родном городе, а затем решил учиться в морской академии, пройдя конкурс, не используя квоту для внутренне перемещенных лиц.

Александр Шумей рассказал о высоком авторитете, который имеет Академия в среде морских вузов мира, и в то же время подчеркнул, что двери академии всегда открыты для абитуриентов из числа внутренне перемещенных лиц, и их прием ведется на упрощенных условиях при поддержке государства.

Напомним, флешмоб #Я_Знаю_Героя является продолжением социально-информационного проекта #Героинашихсердець, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.