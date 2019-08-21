Урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70/30.

Уряд України вніс зміни, які дозволять фінансувати надання тимчасового житла для ВПО та облаштовувати центри надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70% — з державного бюджету, 30% — з місцевого бюджету.

– До цього бюджетна програма щодо такого співфінансування діяла у співвідношенні 50/50, тобто розмір співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету зменшився з 50 до 30%, — йдеться в повідомленні.

Читайте: Герої наших сердець: флешмоб від МТОТ зібрав понад 100 історій

Завдяки цьому більша кількість громад буде залучена до програми, що в свою чергу допоможе забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання.

Нагадаємо, представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) та партнери проекту Герої наших сердець підвели перші підсумки проекту та представили його ключові досягнення.