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Факти / Україна / Політика

70/30: уряд змінив систему надання житла переселенцям

Урядом України внесено зміни, які дозволять фінансувати заходи з надання тимчасового житла для ВПО та облаштування центрів надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70/30.

70/30: уряд змінив систему надання житла переселенцям

Уряд України вніс зміни, які дозволять фінансувати надання тимчасового житла для ВПО та облаштовувати центри надання адміністративних послуг у співвідношенні: 70% — з державного бюджету, 30% — з місцевого бюджету.

– До цього бюджетна програма щодо такого співфінансування діяла у співвідношенні 50/50, тобто розмір співфінансування відповідних заходів з місцевого бюджету зменшився з 50 до 30%, — йдеться в повідомленні.

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Завдяки цьому більша кількість громад буде залучена до програми, що в свою чергу допоможе забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання.

Нагадаємо, представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) та партнери проекту Герої наших сердець підвели перші підсумки проекту та представили його ключові досягнення.

Джерело: Урядовий портал

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