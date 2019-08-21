PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Пусть лесом идут! Арахамия об отказе партий подавать кандидатов в новый Кабмин

Депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что многие политические силы отказались подавать кандидатов на должности министров.

Давид Арахамія

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что представители политических партий спекулируют, отказываясь подавать кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим. Скажите мне –  это государственная позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут, – сказал нардеп.

Читайте: Арахамия предлагает упростить увольнение госслужащих на особый период

Давид Арахамия также добавил, что так называемые договорняки сейчас не нужны стране. Он заверил, что все правительство будет профессиональным.

Оно будет технократическим, а не партийным или политическим.

К слову, ранее Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьера объявят 29 сентября.

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арахамия предлагает упростить увольнение госслужащих на особый период
Гройсман отчитался о работе Кабмина за 3 года – основные показатели
Имя нового премьера объявят 29 августа – Арахамия
Слуга народа впереди: схема размещения депутатов в сессионном зале Рады
Раздел комитетов Рады: Слуга народа претендует на 60% мест в каждом
Слуга народа обещает результативные решения Рады уже 29 августа
Об овцах и волках. Почему ситуация с Бужанским может повториться
Шорт-лист на должности в новом правительстве готов на 70% – Арахамия
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка