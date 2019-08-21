Депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что многие политические силы отказались подавать кандидатов на должности министров.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что представители политических партий спекулируют, отказываясь подавать кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим. Скажите мне – это государственная позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут, – сказал нардеп.

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Давид Арахамия также добавил, что так называемые договорняки сейчас не нужны стране. Он заверил, что все правительство будет профессиональным.

Оно будет технократическим, а не партийным или политическим.

К слову, ранее Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьера объявят 29 сентября.