Парламентарии согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале Верховной Рады IX.

Народные депутаты от партии Слуга народа займут первые ряды перед трибуной и президиумом в Верховной Раде.

Представителям меньшинства оставили кресла в глубине зала.

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– Слуга народа забрала себе всю половину зала возле президиума и ложи правительства и гостевой. Фракции меньшинства получили места в глубине зала. Но, в принципе, после дискуссий мы вышли на это компромиссное решение, которое все политические группы поддержали, – отметила народный депутат Ирина Геращенко.

Ранее рассадка происходила лучами, то есть до прохода к трибуне имели доступ все фракции парламента.

Схема размещения депутатов 2019:

Схема размещения депутатов 2014:

Ранее Факты ICTV писали, что партия Слуга народа претендует на большинство мест во всех комитетах Верховной Рады ІХ созыва.