Партия Слуга народа претендует на большинство мест во всех комитетах Верховной Рады ІХ созыва.

Вице-премьер-министр и депутат от партии Европейская солидарность Иванна Климпуш-Цинцадзе опубликовала таблицу с возможным распределением представителей фракций в комитетах парламента.

Согласно таблице, партия Слуга народа планирует получить большинство мест во всех комитетах Верховной Рады ІХ созыва.

Депутатам ОПЗЖ достанется от одного до трех мест в каждом комитете, Батькивщине и Европейской солидарности – по одному-два. Партия Голос также будет иметь одно-два места.

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Также в комитетах будут работать от одного до пяти внефракционных нардепов. Однако их представителей не будет в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова.

Ранее Факты ICTV писали, что в Верховной Раде ІХ созыва предлагают создать 23 комитета вместо 27.