Реберня на Узвозе – трехэтажное заведение львовского Холдинга эмоций !FEST, открытие которого с нетерпением ждали в Киеве. Что ждет посетителей и стоит ли отстаивать большую очередь – подробнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

На этой неделе наш эксперт Карина Зуева отправилась с ревизией в новое заведение Реберня под Арсеналом, которое начало свою работу 19 июля.

Популярная львовская Реберня в Киеве расположилась на Андреевском спуске, 2 (м. Контрактовая площадь). Добраться до локации трудностей не составит.

Когда я впервые пришла в Реберню, заведение было закрыто, люди заходили и выходили недовольные, хотя предупреждения об этом в социальных сетях ресторана не было. Оказалось, что заведение закрыто по техническим причинам и откроется только в 18.00, как было написано на табличке при входе. По телефону мне сказали, что заведение, возможно, начнет работу в 16.00, но это не точно.

Подойдя к ресторану во второй раз, я увидела большую очередь, которая, честно сказать, меня испугала. Однако мне все же удалось протолкнуться к хостес, которая на доске записывала имена тех, кто хочет сесть за столик, а затем по очереди вызывала.























Реберня под Арсеналом: огромные очереди и свободное место по списку – Сытый в7 / 6 фотографий

Приятным дополнением станет Пьяная вишня, которая находится в одном помещении с Реберней под Арсеналом.

Ждать свободного места пришлось 30 минут, после чего мне ткнули на стол, за который я могу сесть. А ткнули, потому что он находился рядом со скоплением других ожидающих. Зачем провожать?

Почти сразу ко мне подошел официант с меню. Надо сказать, что стиль обслуживания довольно интересный. Принимая заказ, парень застелил стол крафтовой бумагой, нарисовав возле меня тарелку и столовые приборы, а также отметил то, что я заказала.

Несмотря на большое количество посетителей, заказ принесли в течение 15 минут. А вот поймать официанта, чтобы попросить счет, было не так просто. В таком большом заведении не хватает звонка для вызова персонала.

Заведение расположено на трех этажах – минус первый, первый, второй, и имеет около 340 посадочных мест. Представляете масштабы?

Интерьер помещения выполненный в стиле лофт – кирпичные и бетонные стены, металлическая и деревянная мебель. Интересным элементом декора являются люстры с галстуками и где-нигде разрисованные стены.



























































Реберня под Арсеналом: огромные очереди и свободное место по списку – Сытый в7 / 15 фотографий

Музыки в заведении я не заметила, но она была бы лишней или неслышной из-за большого количества людей.

Реберня – это официанты с ножами для ребер, приглушенное освещение, темные цвета. На самом деле, атмосфера заведения полностью соответствует своей тематике.

В заведении работают открытые кухни на первом и втором этаже. Все блюда предлагают есть руками, поэтому на каждом этаже есть раковины и антисептики.



















Реберня под Арсеналом: огромные очереди и свободное место по списку – Сытый в7 / 5 фотографий

Несложно догадаться, что фирменным блюдом Реберни являются свиные ребра – 169 грн. Именно из-за них посетители готовы ждать в очереди сколько понадобится.

Также в заведении предлагают скумбрию на гриле – 154 грн, говяжий антрекот – 298 грн, овощной бульон – 42 грн, мясной суп – 62 грн и мороженое – 69 грн.

К ребрам на огне предлагают маринованную брынзу – 96 грн, маринованные овощи – 82 грн, овощное ассорти – 88 грн, овощи-гриль – 86 грн, картофель на гриле с яйцом и беконом – 79 грн, салат из капусты и корешков – 69 грн и паляницу собственного приготовления – 28 грн.

Из напитков – горячие напитки – кофе, чай – 35 грн, компот – 84 грн, фреш – 58-68 грн, пиво на разлив и в бутылках, вина – 95-885 грн и классический алкоголь.

Я заказала себе скумбрию, пиво Зеник (0,3) и паляницу.

Скумбрия на гриле – целая рыба с соусом и дольками лимона, приправленная перцем. Рыба оказалась очень нежной, сочной и вкусной. Съесть ее без ничего сложно, поэтому я заказала корж собственного приготовления, обычный хлеб в заведении не предлагают.







Реберня под Арсеналом: огромные очереди и свободное место по списку – Сытый в7 / 2 фотографии

Свой заказ я запила пивом Зеник – 44 грн/0,3 – правдивое пиво Львова от !FEST. Светлое и легкое.

Могу сказать, что ребрышки не менее вкусные, это было заметно по выражению лица посетителей. Официант разрезает их перед гостем на столе и предлагает соус на выбор.

Подают ребрышки и скумбрию на деревянных досках, надеюсь, что их будут часто обновлять, поскольку подобная посуда служит хорошей средой для размножения вредных бактерий.

Цены в Реберне под Арсеналом приемлемы. Порцией ребрышек или скумбрией можно спокойно наесться одному человеку, поэтому не торопитесь заказывать все и сразу.

Лично для меня Реберня под Арсеналом – это заведение на один раз, ну, может, на два. Почему? Потому что я не любитель свиных ребрышек, а скумбрию могу поесть и в другом месте. Но если вы мясоед и хотите попробовать легендарные ребрышки, из-за которых люди сюда приходят и из-за которых выстраивается длинная очередь, вам сюда.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева