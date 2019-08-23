Реберня на Узвозі – триповерховий заклад львівського Холдингу емоцій !FEST, відкриття якого з нетерпінням очікували в Києві. Що чекає на відвідувачів та чи варто відстоювати велику чергу – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва вирушила з ревізією в новий заклад Реберня під Арсеналом, який розпочав свою роботу 19 липня.

Популярна львівська Реберня в Києві розташувалася на Андріївському узвозі, 2 (м. Контрактова площа). Дістатися до локації проблемою не буде.

Коли я вперше прийшла в Реберню, заклад був зачинений, люди заходили та виходили незадоволені, хоча попередження про це в соціальних мережах ресторану не було. Виявилося, що заклад зачинений з технічних причин та відчиниться тільки о 18.00, як було написано на табличці на вході. Телефоном мені сказали, що заклад, можливо, розпочне роботу о 16.00, але це не точно.

Підійшовши до ресторану вдруге, я побачила велику чергу, яка, чесно сказати, мене налякала. Проте мені все ж таки вдалося проштовхнутися до хостесу, яка на дошці записувала імена тих, хто хоче сісти за столик, а потім по черзі викликала.























Реберня під Арсеналом: величезні черги та вільне місце за списком – Ситий в7 / 6 фотографий

Приємним доповненням стане П’яна вишня, яка знаходиться в одному приміщенні з Ребернею під Арсеналом.

Чекати вільного місця довелося 30 хвилин, після чого мені ткнули на стіл, за який я можу сісти. А ткнули, тому що він знаходився поруч зі скупченням інших очікувачів, навіщо проводжати?

Майже відразу до мене підійшов офіціант з меню. Треба сказати, що стиль обслуговування доволі цікавий. Приймаючи замовлення, хлопець застелив стіл крафтовим папером, намалювавши біля мене тарілку та столові прибори, а також відмітив те, що я замовила.

Незважаючи на велику кількість відвідувачів, замовлення принесли протягом 15 хвилин. А ось щоб зловити офіціанта, аби попросити рахунок, довелося постаратися. В такому великому закладі бракує дзвінка для виклику персоналу.

Заклад розташований на трьох поверхах – мінус перший, перший, другий, та має близько 340 посадкових місць. Уявляєте масштаби?

Інтер’єр приміщення виконаний у стилі лофт – цегляні та бетонні стіни, металеві та дерев’яні меблі. Цікавим елементом декору є люстри з краватками та деінде розмальовані стіни.



























































Реберня під Арсеналом: величезні черги та вільне місце за списком – Ситий в7 / 15 фотографий

Музики в закладі я не помітила, але вона була б зайвою або нечутною через велику кількість людей.

Реберня – це офіціанти з ножами для ребер, приглушене освітлення, темні кольори. Насправді, атмосфера закладу повністю відповідає своїй тематиці.

У закладі працюють відкриті кухні на першому та другому поверхах. Всі страви пропонують їсти руками, тому на кожному поверсі є раковини та антисептики.



















Реберня під Арсеналом: величезні черги та вільне місце за списком – Ситий в7 / 5 фотографий

Нескладно здогадатися, що фірмовою стравою Реберні є свинячі ребра – 169 грн. Саме через них відвідувачі готові чекати в черзі скільки знадобиться.

Також у закладі пропонують скумбрію на грилі – 154 грн, яловичий антрекот – 298 грн, овочевий бульйон – 42 грн, м’ясну зупу – 62 грн та морозиво – 69 грн.

До ребер на вогні пропонують мариновану бринзу – 96 грн, мариновані овочі – 82 грн, овочеве асорті – 88 грн, овочі-гриль – 86 грн, картоплю на грилі з яйцем та беконом – 79 грн, салат з капусти та корінців – 69 грн та паляничку власного виробництва – 28 грн.

З напоїв – гарячі напої – кава, чай – 35 грн, компот – 84 грн, фреш – 58-68 грн, пиво на розлив і в пляшках, вина – 95-885 грн та класичний алкоголь.

Я замовила собі скумбрію, пиво Зеник (0,3) та паляничку.

Скумбрія на грилі – ціла рибина з соусом та скибками лимону, приправлена перцем. Риба виявилася дуже ніжною, соковитою та смачною. З’їсти її без нічого важко, тому я замовила паляничку власного приготування, звичайного хліба в закладі не пропонують.







Реберня під Арсеналом: величезні черги та вільне місце за списком – Ситий в7 / 2 фотографии

Своє замовлення я запила пивом Зеник – 44 грн/0,3 – правдиве пиво Львова від !FEST. Світле та легке.

Можу сказати, що реберця не менш смачні, це було помітно за виразом обличчя відвідувачів. Офіціант розрізає їх перед гостем на столі та пропонує соус на вибір.

Подають реберця та скумбрію на дерев’яних дошках, сподіваюся, що їх будуть часто оновлювати, оскільки подібний посуд служить гарним середовищем для розмноження шкідливих бактерій.

Ціни в Реберні під Арсеналом прийнятні. Порцією реберць чи скумбрією можна спокійно наїстися одній людині, тож не кваптесь замовляти все і одразу.

Особисто для мене Реберня під Арсеналом – це заклад на один раз, ну, може, на два. Чому? Тому що я не любитель свинячих реберець, а скумбрію можу поїсти і в іншому місці. Але якщо ви м’ясоїд та бажаєте спробувати легендарні реберця, через які сюди люди приходять та за якими вишиковується довга черга, вам саме сюди.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва