Ко Дню независимости 2019 Герой Украины и генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук в эксклюзивной беседе с Фактами ICTV рассказал, как ждал подмоги на День независимости в 2014 году, как его награждали на параде 2016-го и о том, почему участие в параде – это честь.

День независимости 2019 – это не только дополнительные выходные и концерт. Это особый праздник. В том числе и для тех, кто на Востоке страны защищает нашу независимость.

Один из таких защитников – генерал-майор Вооруженных сил Украины Игорь Гордийчук, который поделился своей историей с журналистом Фактов ICTV Владимиром Михайловым.

О параде 2014 года

В августе 2014 Игорь Гордийчук находился в тылу врага. Он возглавлял отряд спецназа, который взял высоту на Саур-Могиле на российско-украинской границе. Они удерживали ее 12 суток, ежедневно отражая атаки боевиков.

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Покидая Саур-Могилу, вывел личный состав и последним покинул объект.

Во время одной из атак находился в грузовике, который взорвали. Тогда получил тяжелое ранение головы. Только через два дня его госпитализировали.

Ожесточенная фаза боев пришлась как раз на 24 августа, когда в Киеве проходил парад ко Дню независимости.

Мне потом жена говорит: Ты знаешь, что парад. А тогда тяжелые времена были – ни еды, ни воды, ни медикаментов, ни боеприпасов. Практически полная изоляция.

Она говорит: У нас здесь парад. А я отвечаю: Ну, я вас поздравляю, молодцы.

Я не хотел, чтобы мои подчиненные, или тем более моя семья чувствовали, что мы в тяжелом состоянии, подавлены.

Труднее всего было поддерживать морально-психологическое состояние. Но это надо делать.

Я всегда с оптимизмом смотрю на любые события. Говорю: Ребята, подмога идет. Сейчас прямо оттуда к нам доставят самолеты и вертолеты. Они летят со всех сторон.

В реальности так должно было быть. Они понимали, что мы в полной изоляции, а там жара – июль-август. Без воды нельзя было даже и сутки. Затем начались проблемы с едой, потому что те консервы, которые были, начали стрелять. Не было медикаментов, а подавляющее большинство ребят были с контузиями. Они были и морально, и физически подавлены.

Моя работа была поднимать их моральный дух.

О параде 2016 года и награждении

Через два года после длительной реабилитации Гордийчуку присвоили звание генерал-майора. Погоны ему вручили 24 августа 2016 года на параде ко Дню независимости. Это событие тронуло тысячи украинцев.

В интервью Фактам ICTV он признается – о том, что его будут награждать в День независимости, не знал:

Я до последнего момента не знал. Не знаю, почему так, но мне никто не сказал. Мне говорили, что надо быть на параде – хорошо, я буду. А что будет вручение звания, я не знал. Узнал, только когда зачитали.

Я догадывался, что может быть присвоено звание, но как будет оно вручено. Много случаев, когда просто звонят: Приказ такой-то, номер такой-то, вам присвоено звание. А потом или мы приезжаем, или к нам приезжают и официально вручают погоны.

Но я тогда еще не так хорошо ходил, как сейчас. У меня была большая палка и меня страховали. Сейчас я в принципе сам могу ходить с маленькой палочкой.

Я тогда говорю: Понимаете, по военному этикету выйти строевым ходом я хотел бы, но пока не могу. Когда я из США вернулся, коляска у меня еще была, но я принципиально отказался. Пусть буду тяжело и плохо ходить, но буду без психологической зависимости от коляски.

Я говорю: Попробую, но если можно, чтобы мне кресло взяли, потому что я могу стоять до 10 минут. Тем более, если солнце. Говорят – Кресло будет, все позволим.

Была такая альтернатива, что, возможно, в Администрации президента. Психологически я был готов. Единственное, я просил, чтобы для подстраховки психологической была жена.

Может, мне специально не говорили, чтобы я не волновался. Я был там, как и остальные приглашенные гости.

Это, безусловно, приятный момент. Мы, офицеры – карьеристы. Это мечта – достичь самых высоких званий. Единственное – неприятно, что такой дорогой ценой.

О чести участвовать в парадах

Гордийчук признается, участвовать в парадах – это честь для военных, а в так называемые коробки, которые маршируют по Крещатику, отбирают лучших. Условно, оценивает он, из 200 тыс. военных только четыре участвовали в параде.

Для нас это всегда большая честь принять участие в параде. Подавляющее большинство военных никогда этого не делали. Я посчитал по лицею – это даже не каждый десятый.

За 30 лет календарной, непрерывной, добросовестной службы я один-единственный раз участвовал в параде, когда был слушателем в Национальном университете обороны. Тогда была 10-я годовщина независимости. Это был первый большой парад с самолетами. Мы долго тренировались.

Все остальное – я как гость. Поэтому мы этим дорожим. Да, это утомительно. Это тяжелый труд, но почетный.

Для нас парад – это возможность о себе в очередной раз заявить, что мы есть, мы боремся за нашу свободу и независимость. Мы будем отстаивать нашу цивилизацию.

И это возможность нам отчитаться перед вами, перед украинским народом – мы подросли идеологически, психологически, интеллектуально, физически. А оцениваете вы. Мы будем стараться.

О лицее им. Богуна

Пока Гордийчук после ранения проходил реабилитацию в США, его назначили начальником Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Уже в апреле 2016 года он приступил к своей работе. Лицеисты именно этого заведения открывают парады ко Дню независимости.

Открывают, потому что самые младшие. Это положительная практика.

Почему душу и тело мы положим за нашу свободу? Чтобы те, кто будет после нас, были лучше нас, чтобы они не повторяли наших ошибок. Как для детей – мы же хотим, чтобы наши дети были лучше нас.

Это очень утомительно для них. Но они понимают, что мы с ними рассчитаемся. Потом остальные будут учиться, а они отдыхать. Когда парад закончится, они в сентябре отдыхают – все дни, которые у них забрали, мы им возвращаем.

Здесь мотивационная составляющая, кроме того, это для них еще и моральный подъем. Они получают первые ведомственные награды от министра обороны, благодарность и медаль участника парада.

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