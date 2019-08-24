Во время проведения массовых мероприятий по случаю Дня независимости в центре Киева столичные правоохранители получили сообщение о “минировании” Майдана.

В столичной полиции рассказали, что во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана.

– Было одно во время официальных мероприятий сообщение о заминировании Майдана Независимости. Возбуждено уголовное производство, – отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Он добавил, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий. Информация о закладке взрывчатки не подтвердилось.

Читайте: Марш защитников Украины в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)

– Крищенко отметил, что в Марше защитников Украины приняли участие около 12 тыс. человек.

– Около 12 тыс. участвовали непосредственно в ходе и около 20 тыс. граждан было на тротуарах вдоль маршрута движения. Вообще на пике, на Майдане, по нашим предварительным подсчетам, до 50 тыс. было людей, – сообщил Крищенко.































“Минирование” Майдана и около 50 тыс. человек: как прошел День независимости в Киеве / 8 фотографий

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.