Під час проведення масових заходів з нагоди Дня незалежності у центрі Києві столичні правоохоронці отримали повідомлення про замінування Майдану.

У столичній поліції розповіли, що під час проведення офіційних заходів з нагоди Дня Незалежності України надійшло повідомлення про замінування Майдану.

– Було одне під час офіційних заходів повідомлення про замінування Майдану Незалежності. Порушено кримінальне провадження, – зазначив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він додав, що територія Майдану була обстежена і перевірена ще до початку заходів, фахівці здійснювали перевірку вже після закінчення заходів. Інформація про закладення вибухівки не підтвердилась.

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Крищенко зазначив, що у Марші захисників України взяли участь близько 12 тис. осіб.

– Близько 12 тис. людей брали участь безпосередньо в ході і десь 20 тис. громадян було на тротуарах вздовж маршруту руху. Взагалі на піку, на Майдані, за нашими попередніми підрахунками, до 50 тис. було людей, – повідомив Крищенко.































“Замінування” Майдану та близько 50 тис. людей: як пройшов День незалежності у Києві / 8 фотографий

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