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Факты / Украина / Политика

Слуга народа претендует на 21 комитет – Стефанчук

Партия Слуга народа хочет получить глав в 21 из 23 профильных комитетов Верховной Рады.

Слуга народа претендует на 21 комитет – Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у партии Слуга народа уже есть понимание того, каким будет руководство профильных комитетов в парламенте.

По его словам, Слуга народа претендует на председательство в 21 из 23 комитетов.

– То, на что мы претендуем, мы уже определили – это 21 комитет, если я не ошибаюсь, где мы хотели бы взять председательство и взять обычных двух заместителей. А по другим – секретарь и первый заместитель, мы готовы передать этот вопрос нашим коллегам, – сказал Стефанчук.

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Он добавил, что сейчас два или три комитета планируют передать под председательство других политсил.

К слову, в партии Слуга народа заявили, что уже 29 августа Верховная Рада начнет принимать результативные решения.

Источник: Укринформ

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