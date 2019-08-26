Опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та з питань ветеранів.

Партія Слуга народу пропонує віддати опозиції керівні посади у чотирьох комітетах Верховної Ради.

Разумков підтвердив, що не вдалося прийняти остаточного рішення щодо складу парламентських комітетів, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури.

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– Ми пропонуємо очолити комітет з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій. Друге це комітет з питань свободи слова, молодьспорт та євроінтеграція і ще комісія з питань ветеранів, – сказав Дмитро Разумков.

Раніше партія Слуга народу мала намір отримати головування у 21 з 23 профільних комітетів Верховної Ради.