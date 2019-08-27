Чат-бот поможет новоизбранным народным депутатам решить организационные вопросы.

В Киеве на пресс-конференции презентовали электронный помощник – чат-бот для народных депутатов.

По словам нардепа от партии Слуга народа Галины Янченко, чат-бот должен помочь с решением организационных вопросов нардепам, которые зашли в Верховную Раду впервые.

Электронный гид поможет выяснить, каким образом зарегистрировать, оформить на работу помощников, каков порядок организации командировок, каким образом записаться в тот или иной комитет и тому подобное.

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– Это одна из инициатив по преобразованию бюрократического государства в государство в смартфоне, которое доступно и близко для тех граждан, которые в нем нуждаются, – заявила Янченко.

Как сообщалось, депутаты утвердили схему размещения парламентариев в Верховной Раде IX созыва.