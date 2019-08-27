Чат-бот допоможе новообраним народним депутатам вирішити організаційні питання.

У Києві на прес-конференції презентували електронний помічник – чат-бот для народних депутатів.

За словами нардепа від партії Слуга народу Галини Янченко, чат-бот має допомогти з вирішенням організаційних питань нардепам, які зайшли до Верховної Ради вперше.

Електронний гід допоможе з’ясувати, яким чином зареєструвати, оформити на роботу помічників, яким є порядок організації відряджень, яким чином записатись у той чи інший комітет тощо.

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– Це одна з ініціатив з перетворення бюрократичної держави на державу у смартфоні, яка є доступна та близька для тих громадян, які її потребують, – заявила Янченко.

Як повідомлялося, депутати затвердили схему розміщення парламентаріїв у Верховній Раді IX скликання.