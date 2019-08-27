PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Держава у смартфоні: для нардепів нової Ради створили чат-бот

Чат-бот допоможе новообраним народним депутатам вирішити організаційні питання.

Верховна Рада

У Києві на прес-конференції презентували електронний помічник – чат-бот для народних депутатів.

За словами нардепа від партії Слуга народу Галини Янченко, чат-бот має допомогти  з вирішенням організаційних питань нардепам, які зайшли до Верховної Ради вперше.

Електронний гід допоможе з’ясувати, яким чином зареєструвати, оформити на роботу помічників, яким є порядок організації відряджень, яким чином записатись у той чи інший комітет тощо.

Читайте: Нардепи готові голосувати на першому засіданні руками – Стефанчук

– Це одна з ініціатив з перетворення бюрократичної держави на державу у смартфоні, яка є доступна та близька для тих громадян, які її потребують, – заявила Янченко.

Як повідомлялося, депутати затвердили схему розміщення парламентаріїв у Верховній Раді IX скликання.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли Рада збереться на перше засідання – дата
Нардепи готові голосувати на першому засіданні руками – Стефанчук
Комісію Ради з питань ветеранів очолить Яна Зінкевич
Схема розміщення депутатських фракцій у сесійній залі Верховної Ради затверджена
Рада-4: Стефанчук анонсував нову систему голосування у парламенті
У Раді назвали можливий склад коаліції
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Засідання Верховної Ради 29 серпня: затверджено план роботи
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка