В партии Слуга народа волнуются, что будет сорвано голосование на первом заседании новой Верховной Рады.

Народные депутаты на первом заседании Верховной Рады IX созыва могут голосовать руками.

По словам народного депутата от партии Слуга народа Руслана Стефанчука, “дедовский способ” применят в случае, если голосование будет сорвано.

По словам Стефанчук, в партии волнуются, чтобы в первый день работы Рады не было воздействий на систему для голосования.

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– Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что Рада-3 как работала, так и будет работать, с технической точки зрения и с юридической точки зрения, – заявил Стефанчук.

Как сообщалось, 27 августа глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что следователи СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Верховной Раде.