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Факты / Украина / Политика

Нардепы готовы голосовать на первом заседании руками – Стефанчук

В партии Слуга народа волнуются, что будет сорвано голосование на первом заседании новой Верховной Рады.

Нардепы готовы голосовать на первом заседании руками – Стефанчук

Народные депутаты на первом заседании Верховной Рады IX созыва могут голосовать руками.

По словам народного депутата от партии Слуга народа Руслана Стефанчука, “дедовский способ” применят в случае, если голосование будет сорвано.

По словам Стефанчук, в партии волнуются, чтобы в первый день работы Рады не было воздействий на систему для голосования.

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– Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что Рада-3 как работала, так и будет работать, с технической точки зрения и с юридической точки зрения, – заявил Стефанчук.

Как сообщалось, 27 августа глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что следователи СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Верховной Раде.

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