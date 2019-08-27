23 августа сотрудники СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Верховной Раде.

Спикер Верховной Рады XVIII созыва Андрей Парубий заявил о блокировании сотрудниками ГБР и СБУ процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

По его словам, 23 августа за 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и начать работу, в зал вошли работники СБУ и ГБР.

– Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал, – рассказал он.

Парубий отметил, что силовики пришли без официального предупреждения и без решения суда.

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В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские меры в парламенте.

Спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что ведомство осуществляет только оперативное сопровождение, поэтому все детали у ГБР. В связи с этим она заявила, что не может больше ничего добавить.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук анонсировал новую систему голосования в парламенте.