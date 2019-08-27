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Факти / Україна / Політика

СБУ та ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді – Парубій

23 серпня співробітники СБУ і ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки у Верховній Раді.

Андрій Парубій

Спікер Верховної Ради XVIII скликання Андрій Парубій заявив про блокування співробітниками ДБР і СБУ процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

За його словами, 23 серпня за 10 хвилин до того, як мало розпочатися загальне тестування, коли 450 працівників Верховної Ради готові були зайти в зал і почати роботу, в зал увійшли працівники СБУ і ДБР.

– Вони зайшли в комп’ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп’ютерного центру і дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в зал, – розповів він.

Парубій зазначив, що силовики прийшли без офіційного попередження і без рішення суду.

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В СБУ підтвердили, що спільно з ДБР проводять оперативні та розслідувальні заходи в парламенті.

Речник СБУ Олена Гітлянська зазначила, що відомство здійснює тільки оперативний супровід, тому всі деталі у ДБР. У зв’язку з цим вона заявила, що не може більше нічого додати.

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Руслан Стефанчук анонсував нову систему голосування у парламенті.

Джерела: Інтерфакс-Україна, УНІАН

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