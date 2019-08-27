Депутаты утвердили схему размещения парламентариев в Верховной Раде IX созыва.

Подготовительная депутатская группа утвердила схему размещения народных депутатов в зале заседаний Верховной Рады.

Представители фракции Слуга народа займут 254 места, которые будут располагаться в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, но одиннадцать человек займут места между парламентариями из фракций Европейская солидарность и Голос в десятом – тринадцатом рядах.

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Голос (21), Батькивщина (28), депутаты-мажоритарщики (55) будут сидеть в центральной части зала на десятом – шестнадцатом рядах.

На флангах разместятся члены фракций Европейская солидарность (29) и Оппозиционная платформа – За жизнь (48).

Также глава подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков рассказал о плане работы новой Рады во время первого заседания.