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Факты / Украина / Политика

26 организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях

Президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок рассказала об основной цели Меморандума против манипуляций на экологической тематике и его подписантов.

26 организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях

К подписантам Меморандума, направленного на прекращение манипуляций на экологической тематике, присоединяются новые ассоциации. Сейчас уже определены первоочередные шаги для решения глобальных экологических проблем. Об этом рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок.

Меморандум против манипуляций на экологической тематике, инициированный Профессиональной ассоциацией экологов, был подписан еще в июле. Первоочередной причиной стало то, что экологическая тематика все чаще используется как средство для политического пиара, расправы над конкурентами или даже банального шантажа. При этом экологические проблемы не решаются.

– Наша инициатива нацелена на объединение именно профессионалов, которые в профессиональном русле будут способствовать экологизации бизнеса, модернизации производства и будут в состоянии и комментировать профессионально любые изменения в этой сфере, станут стейкхолдерами для тех предприятий, которые нуждаются в помощи.

Наша цель – сотрудничество в профессиональном русле ради выполнения Украиной природоохранных обязательств, – отметила Цыганок.

По ее словам, к подписанию Меморандума о сотрудничестве Профессиональная ассоциация экологов приглашала профессиональные организации из самых разных областей экономической деятельности, ведь каждую экологическую проблему следует рассматривать через призму многогранности той или иной сферы.

Сейчас Меморандум подписали 26 профессиональных ассоциаций и объединений. Так, аграрный сектор представляют Ассоциация пчеловодов, Союз птицеводов.

Есть среди подписантов также Центр энергетической безопасности, Всеукраинское водное общество Вотернет, Ассоциация Укрводоканалэкология, Ветроэнергетическая и Биоэнергетическая ассоциации, Ассоциация солнечной энергетики и другие.

– Спектр специалистов и спектр заинтересованных в устойчивом развитии Украины достаточно большой. Сейчас работа на объединение продолжается и к нам присоединяются новые ассоциации. Буквально вчера Меморандум подписала Европейская электромобильная ассоциация.

Довольно много тех ассоциаций, которые заинтересованы именно в конструктивном развитии. Потому что экологических проблем много. Нужно искать решения. А сделать это можно, только объединив усилия во всех сферах для защиты природы, – подчеркнула Цыганок.

Сейчас подписанты Меморандума уже приступили к совместной работе для решения неотложных экологических проблем.

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– Проведена работа на выявление наиболее значимых и актуальных для различных отраслей экологических проблем.

Сейчас мы работаем над формулировкой и приобщением лучших экспертов к решению этих проблем, готовим для новой Рады совместные предложения по первоочередным действиям и программу, которая позволит решить глобальный комплекс проблем и на отраслевом, и на общенациональном уровне.

Главная задача – не борьба против тех, кто манипулирует на экологии, а борьба за то, чтобы экопроблемы обсуждались профессионально и конструктивно. Украина может выстроить новую модель экономики – экологическую. Для этого мы и объединяемся, – резюмировала эксперт.

К слову, Американская торговая палата призывает украинский Кабмин наладить ситуацию в портах, используя проект Порядка взаимодействия.

Источник: Обозреватель

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