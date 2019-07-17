Американская торговая палата призывает украинский Кабмин наладить ситуацию в портах, используя проект Порядка взаимодействия.

На заседании правительства 17 июля надо рассмотреть новый Порядок взаимодействия госорганов по защите природной среды в портах. Учитывая те коррупционные риски, которые на сегодня несут неправомерные проверки и попытки задержания судов экоинспекторами, правительство просят принять документ, что станет первым шагом для нормализации ситуации в украинских портах.

– Во исполнение поручения Кабинета министров Украины на базе Государственной регуляторной службы в октябре 2018 года была создана рабочая группа, участниками которой являются представители Министерства инфраструктуры Украины, Министерства экономического развития и торговли, Государственной морской администрации, Администрации морских портов Украины, профильных ассоциаций и бизнес-сообществ. В рамках рабочей группы был наработан проект Порядка взаимодействия, который будет рассматриваться на заседании правительства. Американская торговая палата призывает правительство принять упомянутый Порядок взаимодействия, который станет первым шагом для налаживания ситуации в портах Украины при осуществлении проверки судов, – заявили в Американской торговой палате в Украине (АСС).

Менеджер АСС по вопросам стратегического развития Лидия Левицкая напомнила, что вопрос о проверке судов в морских портах Украины экологическими инспекторами был поднят правительством еще 27 марта текущего года. Когда на заседании Кабмина было принято постановление КМУ №367, которым были запрещены проверки судов в морских портах Украины до завершения разработки соответствующих нормативных документов.

В частности, Порядка взаимодействия Администрации морских портов и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, Порядка проведения проверок, взятия проб воды и проведения их анализа, Порядка начисления размера возмещения и уплаты убытков, нанесенных вследствие загрязнения с судов.

Несмотря на запрет со стороны Кабмина, случаи проверок и попыток задержания судов экоинспекторами в портах продолжились.

– Бизнес обеспокоен такими действиями, поскольку непонятно, какими законодательными нормами регулируются такие проверки и наложение штрафов, – заявляли по этому поводу в Европейской бизнес ассоциации.

13 июля в Одессе президент Владимир Зеленский выступил с инициативой приостановить на два месяца проверки судов сотрудниками Государственной экологической инспекции в морских портах Украины. Этот срок он обосновал тем, что, по его мнению, новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования данной проблемы.

Глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина уверена, что правительство должно уже сейчас принять разработанный ГРС Порядок.

– Она (экологическая инспекция, – Ред.) не может действовать на территории морских портов самостоятельно, а только с контролирующими органами, которые для этого созданы, то есть с Морской администрацией. Только с ней она может заходить на судно. Но заходить только в обоснованных случаях, а не просто держать судно, фактически принуждая к каким-либо неформальным отношениям, – заявила Ляпина.

Менеджер АСС Лидия Левицкая пояснила, что взаимодействие госорганов, согласно новому Порядку, например, будет касаться выявления случаев загрязнения в пределах акваторий морских портов. Предполагается, что администрация морского порта будет фиксировать факты загрязнения и сообщать в экологическую инспекцию о выявленном факте, осуществляя отбор проб фоновых показателей качества воды акватории порта.

Как только морская экологическая инспекция получит сообщение о факте загрязнения – госэкоинспектор отправится в соответствующий морской порт и осуществит отбор проб вод акватории морского порта в месте загрязнения, составив соответствующий акт обследования акватории порта в месте загрязнения и отбора проб воды.

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– Важно, что отбор проб воды и проведение их анализа осуществляется в порядке, установленном Кабмином (Порядок отбора проб воды и проведения их анализа разрабатывается в рамках рабочей группы при ГРС). После чего в лабораторных условиях сравниваются результаты проб воды, отобранных в месте загрязнения (отобранные госэкоинспектором) с фоновыми показателями (отобранные администрацией морского порта). Составляется акт ухудшения качества воды, который фиксируется подписями администрации морского порта и экоинспекторами. Если факт ухудшения качества воды в акватории морского порта подтверждается и будет выяснено, что источником загрязнения является судно – только тогда возможна проверка судна на предмет возможного загрязнения, – рассказала Левицкая.

К слову, в Верховной Раде предложили реформу механизма распределения эконалога в Украине.