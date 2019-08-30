Уже совсем скоро начало учебного года – 1 сентября. Многие родители задаются вопросом, как сделать этот важный день запоминающимся для ребенка. Какие программы предлагают в заведениях Киева и куда лучше пойти – детальнее в рецензии на сайте Факты ICTV.

Сложно осознавать, но лету свойственно заканчиваться, и уже на этих выходных в свои права вступит осень, а значит, и учебный год.

1 сентября для многих не только праздник, но и стресс, потому что некоторые детки пойдут в первый класс и впервые сядут за парты. Как правильно начать учебный год, чтобы у ребенка остались хорошие воспоминания?

Всем известно, что в городе пройдет множество мероприятий для детей – фестиваль PinchukArtCentre Art day, фестиваль мороженого: праздник сладостей и развлечений ко Дню знаний, Go to school Moyokids, юбилейный фестиваль Mamafest Ocean Plaza и др.















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 4 фотографии

Хорошим вариантом являются различные заведения, которые регулярно проводят анимационные программы для деток, не исключение и 1 сентября.

Наш эксперт Карина Зуева сделала подборку столичных заведений, в которых можно ярко встретить начало осени и сделать Первый звонок для ребятишек запоминающимся.

River Grill

River Grill – двухэтажный семейный ресторан-партнер сети Tarantino family. Заведение позиционирует себя как кафе в парке. Находится на Русановской набережной на берегу Днепра (ул. Русановская набережная, 3а).



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

Акцент кухни River Grill – это блюда на мангале, также тут используют хоспер и коптильню.

В заведении предлагают закуски – 117-299 грн, салаты – 185-360 грн, супы – 92-169 грн, домашнюю пасту – 169-260 грн, мясо с хоспера – 99-360 грн, шашлык из свинины – 127 грн/100 грамм, шашлык из телятины – 150 грн/100 грамм, шашлык из курицы – 99 грн/100 грамм и многое другое. Разнообразная винная карта.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

Это место не только для взрослых, где они могут отдохнуть, вкусно поесть и насладится прекрасным видом, но и для детей, для которых здесь работает детская комната с аниматорами.

1 сентября деток старше пяти лет ожидает развлекательная программа – Приключения с пиратами.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

В программе:

музыкальное сопровождение;

игры;

конкурсы;

мастер-класс – подделки в школу.

Длительность программы – с 12.00 до 15.00.

Vino e Cucina

Vino e Cucina – трехэтажный итальянский ресторан, который расположен на ул. Сечевых стрельцов, 82.

В заведении есть собственная энотека с сырной комнатой и пиццерия с деревянной печью.























Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 6 фотографий

В кухне ресторана мы объединили лучшее, что миру подарила Италия, – пишут на странице заведения в соцсети.

В меню ресторана предлагают завтраки – 87-345 грн, блюда из яиц – 135-327 грн, брускеты – 99-297 грн, фирменные блюда – 317-1 297 грн, салаты – 197-357 грн и многое другое.

Vino e Cucina – это не только вкусная кухня, но и винная карта, которая составлена на высшем уровне – более 1 тыс. лучших вин со всего мира, 100 видов шампанского и 50 видов граппы.



























Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 7 фотографий

Поход в ресторан может обойтись в копеечку, зато здесь рады каждому гостю: как взрослому, так и маленькому, без внимания не оставят никого и обслужат на высшем уровне.

Уже 1 сентября в 11.00 детишек ожидает грандиозная программа от ресторана Vino e Cucina – Back to school или Grade Bambini.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

В программе:

11.00-22.00 – мастер-класс по приготовлению пиццы, мороженого, молочного коктейля;

11.00-18.00 – фотосессия с зайчиком (ростовая кукла);

11.00-20.00 – аквагрим;

12.00-14.30 – сelebrities y Vino е Cucina – Гари Поттер и Гермиона Грейнджер;

14.30-15.00 – Bubble Disco, флешмоб VeC;

14.30-18.00 – special guests – кукла LOL и super hero Волк BLADE;

14.00-15.00 – глиттер-тату;

15.00-16.00 – раскраски гипсовых фигур;

16.00-18.00 – активные игры с куклой LOL и волком BLADE, флешмоб VeC;

18.00-19.00 – научные исследования;

19.00-20.00 – мастер-класс по лизунам aka SLIMES;

20.00-21.00 – командные эстафеты;

21.00-22.00 – Bubble Disco, флешмоб VeC.

Программа продлится целый день – 11.00-22.00

Spezzo

Spezzo – сеть итальянских ресторанов с собственной пекарней и сыроварней.

Ресторан на Русановской набережной отлично подойдет для отдыха семьей, да и какой ребенок откажется от пиццы?

Spezzo на Русановке – это витрины с итальянскими деликатесами и деревянные стеллажи с выпечкой, это паста, приготовленная вручную на открытой кухне, это сыры из собственной сыроварни.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

Меню ресторана состоит из домашней итальянской кухни. Здесь предлагают попробовать пиццу – 118-295 грн, пасту – 124-196 грн, ризотто – 169-232 грн, мясо – 165-335 грн, гарниры – 48-110 грн, салаты – 115-235 грн и многое другое.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

1 сентября в Spezzo с распростертыми обьятиями готовы встречать вас вместе с вашими детишками. Анимационная программа будет происходить в ресторане-пекарне Spezzo, который находится на ул. Русановская набережная, 8. Ресторан входит в сеть Tarantino family.

В этот день ребятишки будут учиться магии у героев мультфильма Холодное сердце.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

Начало программы в 18.00.

Barvy

Barvy – ресторан современной украинской кухни, который находится в центре Киева на ул. Мечникова, 3.

Интерьер заведения очень уютный, в нем представлено много картин, так как в ресторане не редко проводят выставки украинских художников.























Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 6 фотографий

Меню заведения – это традиционные украинские блюда на современный лад. В Barvy предлагают салаты – 135-205 грн, вареники – 155-185 грн, супы – 125-135 грн, мясные блюда – 135-325 грн, гриль – 195-225 грн, рыбные блюда – 95-285 грн и другое. Барное меню разнообразное – вина, классический алкоголь, безалкогольные напитки.



















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 5 фотографий

1 сентября в Barvy cмогут повеселиться не только дети, но и взрослые, ведь здесь будет проходить осенний бранч.

Гостей ждет три часа безлимитного наслаждения блюдами от команды поваров, фирменными позициями от шефа, безудержные игры для детей, мастер-классы и подарки.

Для детей подготовили:

сandy bar с разнообразием сладостей и разноцветных фруктов;

детскую анимацию (мастер-классы, аквагрим);

яркие мастер-классы;

непредсказуемые подарки;

для самых маленьких детей будет работать babysitter.















Куда пойти с ребенком 1 сентября: анимационные программы, квесты, мастер-классы и аквагрим – Сытый в7 / 4 фотографии

Стоимость участия:

459 грн для взрослых;

дети 10-14 лет – 50% скидка;

дети до 10 лет бесплатно.

Программа продлится с 13.00 до 16.00.

Все вышеперечисленные заведения очень уютные и отлично подойдут для семейного отдыха. Рекомендую забронировать столик заранее, так как свободных мест может не оказаться.

Если вы хотите, чтобы мы посетили заведение, в котором вы часто бываете или которое хотите проинспектировать – пишите нам на почту [email protected], и мы свяжемся с вами. Также подписывайтесь на наш Instagram, чтобы быть в курсе всех ревизий.

Карина Зуева