Обмен удерживаемыми лицами может состояться на следующей неделе, сообщают источники.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается и может состояться на следующей неделе.

Об этом сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах.

О задержке обмена заключенными сообщал ранее адвокат россиян, которые удерживаются в Украине, Валентин Рыбин. Он также прогнозирует, что обмен состояться на следующей неделе.

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Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми. Позже в Офисе президента эту информацию опровергли и заявили, что процесс переговоров продолжается. Факты ICTV следят за событиями вокруг возможного обмена заключенными.

Источник: Радіо Свобода