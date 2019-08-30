Обмін утримуваними особами може відбутися наступного тижня, повідомляють джерела.

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається і може відбутися наступного тижня.

Про це повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах.

Про затримку обміну ув’язненими повідомляв раніше адвокат росіян, які утримуються в Україні, Валентин Рибін. Він також прогнозує, що обмін відбутися наступного тижня.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю вночі повідомив, що між Україною і Росією розпочався обмін полоненими. Пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували і заявили, що процес переговорів триває. Факти ICTV стежать за подіями навколо можливого обміну ув’язненими.

Джерело: Радіо Свобода